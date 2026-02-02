我是廣告 請繼續往下閱讀

距離2026年泰國大選只剩不到兩週，選戰氣氛升溫之際，泰國選舉委員會率先出招，宣布全國將實施兩次「全面禁酒令」，從酒吧到夜市通通不准賣酒，為選舉投票日鋪陳一個「完全清醒」的政治時刻。根據公告，首波禁酒時段配合提前投票，從1月31日（週六）晚間6時起，至2月1日（週日）晚間6時止；第二波則涵蓋正式投票日，從2月7日（週六）晚間6時開始，至2月8日（週日）晚間6時結束，全國同步實施。在禁令期間，所有酒精飲品一律不得販售、分送或於任何活動中提供，無論是酒吧、夜店、餐廳、便利商店、市場或觀光娛樂區，全數適用，且沒有任何例外空間。選委會強調，違規後果相當嚴重，最重可判處6個月有期徒刑，並處最高1萬泰銖罰款。相關規定屬於長期選舉法律的一部分，目的在於避免投票期間發生滋事、賄選或影響選民判斷的情況。此次大選被視為關鍵政治對決，藍、紅、橘三大陣營正面交鋒，分別由自豪泰黨（Bhumjaithai）、人民黨（People’s Party）與為泰黨（Pheu Thai）領軍。由於泰國近三年內已更換多位總理，本次選舉結果備受國內外關注。事實上，選舉期間禁酒並非泰國獨有，印度、拉丁美洲多國也普遍實施「乾日制度」。只是對以夜生活聞名的泰國而言，這幾天少了酒精、多了政治，也讓街頭氛圍顯得格外不一樣。