今晨新北石門12.7度！北台灣濕冷明轉乾

今日「大陸冷氣團」略增強，氣溫略降，北臺偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫將降至12度左右。

▲未來一周台灣氣溫變化，下周末要留意新的冷氣團襲台，降溫會相當明顯。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

週三起放晴早晚溫差大！週末冷空氣南下探8度低溫

早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。

▲周三至周五天氣轉好，各地多雲到晴。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

六至下週一（7至9日）另一波「很強」的冷空氣南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」（臺北測站≦12度）的機率為最高，本島將出現8度左右的平地最低氣溫。

▲本週天氣大致有3階段變化，周一濕冷、周二白天回溫轉晴，周五晚上變天轉雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

