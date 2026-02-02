北台灣今濕冷，氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（2）日北台灣持續濕冷天氣，3000公尺以上高山有降雪機率，明日水氣轉乾，但本島仍受大陸冷氣團影響。週五（6日）晚起鋒面抵達變天，週六至下週一（7至9日）另一波強冷空氣南下，本島平地將出現8度低溫，提醒民眾注意保暖。
今晨新北石門12.7度！北台灣濕冷明轉乾
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，中部以北雲層多，中部以北及東側海面有降水回波(中圖)，中部以北明顯降雨。截至5：02本島縣市的平地最低氣溫為：新北石門區12.7度。各地區的平地最低氣溫約在13、14度。
根據最新歐洲模式模擬顯示，今日「大陸冷氣團」略增強，氣溫略降，北臺偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫將降至12度左右。水氣漸減少，中部以北白天起降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，3000公尺以上高山仍有飄雪機率。
週三起放晴早晚溫差大！週末冷空氣南下探8度低溫
吳德榮進一步提到，最新模式模擬顯示，明（3）日仍受「大陸冷氣團」影響，北臺偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫約在11度；水氣轉乾，北部多雲、中南部晴朗，東半部有局部短暫雨。
週三至週五（4至6日）「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。
吳德榮最後提醒，最新模式模擬顯示，週五（6日）晚起鋒面抵達，北臺轉雨降溫。週六（7日）中部以北濕冷有雨、下週日至週二（8至10日）各地轉晴冷。週六至下週一（7至9日）另一波「很強」的冷空氣南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」（臺北測站≦12度）的機率為最高，本島將出現8度左右的平地最低氣溫。但各國模式持續調整中，應密切觀察，莫妄下定論。
⚠️大雨特報
大雨地區：基隆市、新北市
⚠️陸上強風特報
影響時間：2日晨至3日
黃色燈號：桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
