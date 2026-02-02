我是廣告 請繼續往下閱讀

威力彩超罕見包牌法曝光！神人靠這招中20億震撼台彩

先是將第一區號碼分為選7組搭配，接著在第二區挑選3個號碼搭配

當時就連台彩董事長黃志宜、總經理謝志宏都驚訝表示「第一次看到這樣的買法！」

▲威力彩20億得主採用自由選號搭配包牌方式下注，先是在第一區選7組碰，第二區只挑3個。 （圖／記者徐銘穗攝）

威力彩20億得主包牌法破解！數學老師驗證：中獎率變高

▲彩券行威力彩包牌有幸運全餐（成本800元分2種玩法）以及「超級全餐（成本5600元）」可選擇，總共3種玩法。（圖/記者黃韻文攝）

在第一區只選7個號碼，將其分成7組組合，每組搭配第二區所挑的3個號碼，總計投注21組，總花費2100元，中獎機率提升為100萬分之一

▲數學老師李祥曾針對威力彩各種包牌方式，包括800元版本、5600元全包買法等試算中獎機率。（圖／李祥數學YouTube）

威力彩包牌3神招全解析！聰明人買法「爽中15.89億」

進階款5600元全餐買法，則是將第一區買下7組數字組合，每一組輪流搭配第二區01至08，總計共有56組號碼組合，中獎機率也更加高。