威力彩頭獎連續槓龜27期，頭獎獎金上看8.7億，最新一期威力彩開獎號碼將於今（2）日晚間8時30分開出，眾多彩迷們都希望在今晚成為億萬富翁，也急著開始研究威力彩包牌什麼買法中獎率高。在去年2月正好誕生一名威力彩頭獎20億幸運兒，該名得主透過包牌買法中得大獎，卻讓台彩震驚「第一次看到！」數學老師李祥曾破解該買法，亦證實中獎率確實會提高。
威力彩超罕見包牌法曝光！神人靠這招中20億震撼台彩
2025年2月24日，威力彩當期頭獎獎金衝上20億天價數字，當晚台彩公布由新北市樹林區中山路1段73之1號「金發野彩券行」開出大獎，得獎者不只一注獨得頭獎，甚至還中了2組貳獎、6組3獎、12注4獎，累積獎金高達20億2013萬942元。
台彩亦公布得主的中獎方式，透露得主採用自由選號搭配包牌方式下注，且使用「7組碰」投注方式，先是將第一區號碼分為選7組搭配，接著在第二區挑選3個號碼搭配，不僅可以選擇號碼，還能透過不同的組合增加中獎機率，當時就連台彩董事長黃志宜、總經理謝志宏都驚訝表示「第一次看到這樣的買法！」
威力彩20億得主包牌法破解！數學老師驗證：中獎率變高
針對20億得主的包牌手法，過去數學名師李祥便在個人YouTube頻道上透過數學解析頭獎得主買法。李祥表示，根據台灣彩券規則，威力彩的選號區分為兩個區塊，第一區需從38個號碼中選出6個，再來從第二區8個號碼中選1個，總計會有超過2200萬組，中獎機率大約只有0.00000005，中獎機率十分低。
李祥指出，一般民眾常用的包牌方式主要分成2種，其一是「第一區號碼固定或電選，第二區包牌」，投注金額為800元，中獎率約為250萬分之一，約是0.0000004；其二則是「第一區38個號碼分成7組，並搭配全包第二區號碼」，下注金額5600元，中獎機率瞬間提升至33萬分之一。
李祥進一步解釋，這名20億得主則是第三種方式，在第一區只選7個號碼，將其分成7組組合，每組搭配第二區所挑的3個號碼，總計投注21組，總花費2100元，中獎機率提升為100萬分之一，此種包牌買法也較為罕見。
李祥最後表示，台彩「貳獎」約總獎金15％均分，20億得獎者因第二區號碼僅有選3個，一組中得頭獎，另兩組未中頭獎之組合均為貳獎，因此20億頭獎得主除了頭獎獎金以外，還可以額外得到「24/84的15％總獎金」。但特別提醒民眾，不論是哪種包牌方式適當下注，購買彩券記得量力而為，千萬不要過度投注。
威力彩包牌3神招全解析！聰明人買法「爽中15.89億」
威力彩包牌意思就是指將威力彩數字組合全買下來，以此增加中獎機率，根據威力彩現行玩法，目前包牌方式主要分為兩種，第一種為第一區6個號碼固定，將第二區號碼「01至08」全包；第二種為第一區及第二區號碼都浮動，對獎的號碼組數比較多，兩種價位皆為800元。除了一般的800元包牌法，還有進階款5600元全餐買法，則是將第一區買下7組數字組合，每一組輪流搭配第二區01至08，總計共有56組號碼組合，中獎機率也更加高。
據了解，威力彩在2022年7月27日開出威力彩史上最高頭獎獎金31.24億獎號，當時台彩公布開獎結果，獎落台北大安區「彩盈寶彩券商行」和南投縣竹山鎮「大運發商行」，兩注均分各得15.62億元，其中台北市中獎者就是利用5600元包牌方式中得，不僅中了頭獎，還包括6注參獎、42注肆獎，總計抱走15.89億高額獎金。若民眾金錢狀況尚有餘力，可以參考此種方法。
資料來源：台彩官網、數學老師李祥YouTube
