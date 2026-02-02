受到大陸冷氣團影響，全台低溫連日，位於海拔3858公尺的玉山氣象站在今（2）日清晨6時前再度出現降雪現象，目前積雪深約1公分，降雪持續中，當地已出現一片銀白雪地美景，這也是繼昨日下午後再度出現降雪。
玉山今下雪美景曝光！氣象署：降雪持續中
玉山氣象站在昨日下午5時20分才出現降雪美景，沒想到今日清晨6時再現銀白色下雪美景，戶外地板、建築物上都染上雪白色，畫面美不勝收。
根據氣象署資料顯示，玉山氣象站今晨6時氣溫攝氏-0.6度，相對濕度達99%至100%，中央氣象署表示，在6時前已有降雪現象，目前當地降雪情景仍持續中。
大陸冷氣團今持續發威！週三開始逐漸回暖
根據中央氣象署表示，今日持續受大陸冷氣團影響，各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，白天北部、宜蘭高溫約16、17度，白天仍偏涼，而中部、花東高溫約19至23度，南部高溫約23至25度。
降雨方面，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣形態。
資料來源：中央氣象署
