我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄捷運美麗島站前今（2）日凌晨5時10分，發生一起汽、機車擦撞車禍，駕駛施38歲的駕駛施姓女駕駛一輛白色轎車疑似搶先左轉，與對向疑搶黃燈的48歲詹姓男機車騎士追撞，機車幾乎全毀，騎士詹姓男子受傷送醫，初步調查顯示雙方均無酒駕，有疑似均有違反號誌管制之情形。警方將進一步釐清肇責。經瞭解自小客車駕駛施女（38歲）沿中山路北往南行駛，於路口欲左轉中正路（往東）時，疑似在左轉箭頭綠燈尚未亮起前即搶先左轉，將依道路交通管理處罰條例48條「不依號誌指示行駛」處新臺幣 600- 1,800 元罰鍰。另機車騎士詹男（48歲）沿中山路南往北直行，疑似在號誌黃燈轉換紅燈之際強行通過，違反同條例60條規定，可處罰新臺幣900-1800元罰鍰，騎士詹男頭部及腳部擦挫傷，意識清楚，送往醫院診療，施女則未受傷。雙方酒測值檢測均為零，詳細肇事責任將由交通專責人員調查釐清。​新興分局呼籲，路口號誌轉換之際易發生危險，請駕駛人務必遵守號誌指示，​轉彎車請耐心等候左轉箭頭綠燈亮起後再行駛，行經路口亦切勿搶快衝越，以避免發生事故。