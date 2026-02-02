我是廣告 請繼續往下閱讀

▲龔男被依違反社會秩序維護法、恐嚇等罪嫌移送偵辦。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區三和路四段昨（1日）晚間11時17分許發生一起驚悚行車糾紛，一名機車騎士行經該路段時，疑似變換車道未打方向燈，遭後方騎士鳴笛提醒，結果騎士不慎自摔後竟「見笑轉生氣」，返家抄出西瓜刀、鐵棍回頭叫囂，誇張行徑嚇壞路過民眾。警方獲報後火速趕抵現場，當場查扣刀械並將人逮捕，全案依法移送偵辦。據了解，當時32歲的龔姓男子騎乘機車沿三和路四段往仁愛街方向行駛，因向右切換車道時未依規定使用方向燈，遭後方20歲許姓騎士鳴按喇叭示警。龔男疑似因此煞車不及導致自摔，雙方隨即爆發口角爭執。怎料，龔男因一時氣憤難平，竟衝回附近住處拿出1把西瓜刀及1支鐵棍，返回現場向許男揮舞、叫囂，場面一度相當失控。轄區警方獲報後立即啟動快打警力馳援，員警到場見龔男手持鐵棍情緒激動，隨即喝令其交付手中西瓜刀及鐵棍，並將其帶返派出所釐清案情。全案詢後將龔男依涉嫌違反《社會秩序維護法》及《刑法》恐嚇罪準現行犯，移送新北地檢署偵辦。