全球晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今年首度訪台，今（2）日離開台灣，關於台北市政府與輝達台灣子公司簽訂地上權的簽約進度，台北市長蔣萬安今受訪說，本周就會進行估價審議，接下來就會完成定價訂約，預計在農曆年前就會完成可以簽約。不過黃仁勳不在台灣，是否會影響後續的簽約？蔣萬安說，黃仁勳的行程非常緊湊，是否會親自簽約，要看黃仁勳的時間，不過相關的時程進度都會持續進行，和輝達都一直保持溝通，這星期就會完成簽約，預計是10日到15日期間。蔣萬安今到萬華區「與里長有約」活動，蔣萬安細數萬華區的發展，包括龍山寺前的公園改建、捷運萬大線的施工，還有他推動「生生喝鮮乳」，照顧學子健康，也率先推出社宅的婚育宅，鼓勵年輕人成家，還有讓輝達落地台灣，增加就業機會，也為台灣打造未來20年、30年的基礎。農曆新年即將到來，蔣萬安也感謝里長們一年來的辛勞，祝福里長們新年快樂、平安順利。黃仁勳1日受訪說，對北士科總部興建非常興奮，輝達因為有很多的員工，包括晶片設計、研發、封裝、系統等，需要更大的空間，現在落腳在北士科，他非常滿意，也相當感謝北市府、支持輝達的人，如果一切順利，希望能盡快完成簽約並開始動工，不過實際完工仍然需要好幾年。