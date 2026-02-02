我是廣告 請繼續往下閱讀

葛萊美獎在台灣時間2日盛大舉行，動畫片《Kpop 獵魔女團》的歌曲〈Golden〉摘下最佳視覺媒體歌曲獎，這也是韓國流行音樂首度獲得葛萊美肯定。《Kpop 獵魔女團》是一部2025年美國動畫歌舞都市奇幻電影，該片由索尼動畫製作，去年6月在Netflix上線後，成為平台觀看次數最高的電影，就連幼兒園小朋友都超愛。而動畫中虛構女團「Huntr/x」所演唱的〈Golden〉今摘下第68屆葛萊美獎最佳視覺媒體歌曲獎，奠定了Kpop在世界上的影響力。2026年第68屆葛萊美獎（GRAMMY Awards）在台灣時間2月2日舉行，今年被視為K-Pop音樂正式攻攻佔歐美主流樂壇的歷史性一年！BLACKPINK成員Rosé聯手火星人布魯諾（Bruno Mars）的洗腦神曲〈APT.〉，毫無懸念入圍流行類獎項，強勢入圍「年度製作」與「年度歌曲」一般類獎項。電影《Kpop獵魔女團》的虛擬與跨界組合Huntr/x也憑藉單曲〈Golden〉入圍年度歌曲，兩股韓流勢力將在典禮上正面迎戰女神卡卡（Lady Gaga）與肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar），讓本屆葛萊美飄出濃濃韓味。