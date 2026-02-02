我是廣告 請繼續往下閱讀

▲在總教練平野恵一的邀請，韓國職棒歷史強打李大浩，也將以客座教練身份加入春訓分享其經驗。（圖／美聯社／達志影像）

▲統一獅休賽季與飛力獅的協商相當不順利，雖然飛力獅繳出聯盟第3的防禦率成績，但例行賽有手指問題困擾及將滿36歲等考量。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.10.11）

▲《NOWnews今日新聞》特約專欄作家王翊亘。（圖／NOWnews製圖）

進入到2月，中華職棒各隊開始全員報到，有別於1月各隊所安排的重訓營、打擊營、投手營或體能營等課程，球員的調整從個人基本能力的準備，進入到團隊搭配的訓練。除了一、二軍全員報到展開訓練，各隊教練團成員陸續到齊，協助所屬部門球員的技術調整，另外也會透過加聘客座教練，加強團隊戰力較缺乏的部份，都是本季中華職棒各球團，希望透過春訓去提升戰力的地方，成為新球季值得關注的焦點。中信兄弟新球季新增2名日籍教練，針對攻擊部門去做強化，由捕手出身的西田明央負責團隊攻擊策略，與情蒐團隊合作強化臨場的應變執行方案；再由剛引退且有一軍豐富經驗，並熟悉現在日職打擊訓練跟Driveline系統的後藤駿太，提供球員實戰經驗傳承，在比賽中維持好的揮棒機制去應對。搭配去年原本就在一軍，同樣也是Driveline系統的出身的打擊教練詹姆斯(James Sommerville)，中信兄弟希望延續相同訓練系統，又能改進臨場進攻效率。去年中信兄弟在攻擊部門的配置，有Driveline訓練中心出身的丹尼爾(Daniel Catalan)，做為一、二軍打擊部門的統籌教練，但丹尼爾離隊轉戰美職大都會體系，為了讓二軍持續維持Driveline訓練系統，二軍網羅外籍打擊教練歐文揚(Owen Young)，作為二軍訓練系統的延續。歐文揚的父親是有13年大聯盟資歷、2屆明星賽成員、首輪新秀出身的狄米崔楊(Dmitri Young)；叔叔則是10年大聯盟資歷、前選秀狀元達蒙楊(Delmon Young)，棒球家世顯赫。雖然歐文揚球員資歷並不豐富，但他積極為了轉任教練做準備，曾至Driveline擔任實習訓練員，協助球員訓練與分析數據；去年亦曾在獨立聯盟先鋒聯盟的科羅拉多天襪隊擔任打擊教練，具有初期的科學數據與理論實踐經驗。因此中信兄弟網羅歐文揚作為二軍打擊教練之一，期待他能維持Driveline訓練系統的經驗，執行中信兄弟想要的同一套攻擊理論之外，亦能與其他本國籍打擊教練合作，給予二軍年輕球員比賽上的實際攻擊策略。另外在總教練平野恵一的邀請，韓國職棒歷史強打李大浩，也將以客座教練身份加入春訓分享其經驗。李大浩將在中信兄弟著重在實戰的技術指導，過去平野恵一就曾提到：「李大浩除了長打能力驚人外，確實擊球能力以及狀況性攻擊都做得很好。」而這或許也是平野恵一邀請李大浩加入的最主要原因，顯示出新球季的狀況性攻擊與策略擬定，是中信兄弟希望透過春訓與教練團改造最主要的目的。中信兄弟本季除了在攻擊部門的教練團安排有大幅度的調整，投手部門亦有教練團重整。艾迪頓(Nick Additon)將以一軍牛棚投手教練與投手總監的身份，協助投手群整體訓練規劃安排；新加入的投手教練人選，除了卸下球員身份的彭識穎將轉任二軍助理投手教練，其他投手部門教練的安排，包括復健教練等設置安排，也有新人選將會加入，希望能夠藉此強化本土投手戰力，特別是年輕投手的戰力提升，好做為一軍所需要的戰力支援。目前中職6球團中，僅剩下台鋼雄鷹、樂天桃猿與統一獅仍有新球季正選洋將空缺。台鋼雄鷹將透過春訓熱身賽，測試獨立聯盟出身美國籍左投Christian Allegretti，正式洋將空缺期待有經驗的外籍投手加入；樂天桃猿則在候選名單裡，評估有中職經驗的投手或其他人選加盟，期待能分攤在魔神樂離隊之後的吃局數能力。而統一獅同樣仍有1席空缺，舊將飛力獅(Felix Pena)雖還有機會，不過要順利歸隊的難度很高，需要雙方的協商智慧。目前台鋼雄鷹還在等待適合的正式洋將人選進入，但目前已有在大西洋聯盟出賽的左投Christian Allegretti先來測試。Allegretti球速不快，屬於控球型洋投，先前也有台灣經紀公司向中職球隊投石問路，不過並未獲得特別回應。因此Allegretti即使在測試裡表現不差而留用，預計也只會擔任預備洋將的角色，以及順便分攤二軍局數責任。統一獅休賽季與飛力獅的協商相當不順利，雖然飛力獅繳出聯盟第3的防禦率成績，但例行賽有手指問題困擾及將滿36歲等考量，統一獅並未開出1、2號洋將的薪資談續約，甚至一開始以兩階段合約來跟飛力獅討論，後續雖然開出整年保證合約，但薪資無法達成共識。目前統一獅有獅帝芬(Jackson S tephens)、布雷克(Brock Dykxhoorn)、喬登(Jordan Balazovic)與銳力獅(Denyi Reyes)，薪資上更無飛力獅討論空間，除非接受統一獅條件或各退一步，不然飛力獅很難歸陣。樂天桃猿本季以威能帝(Pedro Fernandez)掛頭牌，搭配新洋將魔爾曼(Kyle Marman)、麥斯威尼(Morgan McSweeney)。為了讓整個外籍先發輪值更加穩定且具備一定吃局數能力，樂天桃猿在觀察名單內有考慮打過中職的舊將，像是先前外傳的力亞士(Roenis Elias)就曾出現在極初步的討論名單，但後續力亞士的加盟可能已排除。樂天桃猿已有其他中職舊將的考慮人選，也會以此來比較其符合設定的薪資條件上，是否有其他更優質人選願意加盟，就等待最後確認。