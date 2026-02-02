我是廣告 請繼續往下閱讀

加密貨幣最近出現一波劇烈波動，比特幣跌破8萬美元，不少高槓桿投資人直接被掃出場，其中最具代表性的案例，就是，累積清算高達241次，最後帳戶只剩2萬815美元（約台幣65.8萬元）。市場在討論爆倉災情的同時，過去曾挪用公司42億韓元（約台幣1億元）投資加密貨幣爭議的韓國女星黃正音再被拉出來對照，不過她早已完成清算流程，相關款項已於2025年全數償還，近期更完成一人經紀公司正式登記，法律風險解除、演藝事業正式重啟。黃正音去年（2025）被揭露，在2022年被挪用自己全額持股的一人經紀公司「訓民正音娛樂」約42億韓元資金投資加密貨幣，當時她對外說明動機是為了壯大公司營運，後續仍因涉及侵占罪遭到起訴，一審判處有期徒刑2年、緩刑4年。後來，黃正音透過出售加密貨幣與處分個人不動產等方式，分別於5月30日與6月5日，將當初挪用的款項全數補回，經紀公司也正式對外說明，雙方之間的金錢糾紛已完全解除。不過這起案件真正承擔代價的只有黃正音，公司並未因這筆投資留下實質損失；而她也並非發生在近期這波市場暴跌中的爆倉案例，而是早在案件處理期間，就已主動將投資風險轉回自己身上，透過變賣個人資產補齊公司資金，相關法律責任才因此提前告一段落。41歲的黃正音，2002年以女團Sugar出道，2004年轉戰戲劇圈後打開人生第二條跑道，早年在《不可阻擋的High Kick！》、《穿透屋頂的High Kick！》裡靠誇張又到位的喜劇演出被觀眾記住，之後接連以《能聽見我的心嗎？》、《黃金時刻》、《秘密》、《無盡的愛》寫下高收視與得獎紀錄，《Kill Me Heal Me》、《她很漂亮》、《雙甲路邊攤》更把她推上事業高峰；感情路同樣戲劇化，2015年認愛李英敦、交往10個月閃婚，婚姻4年後亮紅燈，2020年一度談離婚、2021年為挽救關係撤回離婚並火速迎來第二胎，她卻曾在節目上直言從未對老公心動、人生最後悔的事就是結婚，自嘲眼睛瞎掉，沒想到玩笑話在2024年2月成真，婚姻正式破局，她還以反諷方式在IG貼出多張夫妻合照秀恩愛，隨後由公司證實正在進行離婚官司；在負面新聞接連纏身下，她上一部戲停在2024年3月播出的《7人的復活》，加上爆出挪用公司資金，形象慘跌僅剩零星上節目曝光，至今已一年多未再推出新戲。美國總統川普點名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）接任Fed主席，引發加密貨幣出現一波劇烈波動，一度跌破8萬美元，不少高槓桿投資人直接被掃出場，其中黃立成在短短6小時內就被強制平倉14次，累計清算高達241次，帳戶餘額僅剩2萬815美元。即便多次承受巨額虧損，他在幣圈的存在感卻未因此消退，反而因高風險操作與抗壓風格，成為市場關注焦點，而在這波震盪尚未止穩、強制清算仍頻繁出現的情況下，他是否會調整策略，或繼續以高槓桿迎戰市場，也成為幣圈接下來關注的重點之一。