▲「輕型戰鬥戰術全地形車」（Light combat tactical All Terrain Vehicle，L-ATV）將取代悍馬車成為美軍新一代鐵騎。（圖／Oshkosh Defense官網）

▲搭載拖式2B飛彈發射器的M1167悍馬車。（圖／記者呂炯昌攝）

▲軍聞社的「國防線上」節目影片中，秀出正接受越野機動測試的「偵搜戰術輪車」。（圖／翻攝自軍聞社官方Youtube影片）

▲108年國慶典禮，中華職棒選手搭乘悍馬車登場。（圖／NOWnew攝影中心, 2019.10.10）

自古以來，馬是人類最常用來運輸的動物，許多車輛、武器也以馬命名。近30年來，國軍武器中以馬為名最出名車輛當屬「悍馬車」。全名「高機動多用途輪式車輛」（High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle，縮寫HMMWV，俗稱Humvee，中文簡稱悍馬車）在1991年波斯灣戰爭中一戰成名，隨著國軍跟隨美軍引進這款動力超強悍越野車輛，成為許多人當兵的共同回憶，但隨著悍馬車逐漸老化、在戰場上缺點越來越明顯，導致服役狀況不斷。為了取代M151吉普車，1983年美國汽車公司（AMC）旗下的「AM General」與美國陸軍簽約，生產5萬5000輛悍馬車，金額高達120億美元。1985年，開始生產製造，並陸續交付給美國陸軍使用。1989年，「AM General」再接獲3萬3000輛的生產合約。悍馬車具備優異的機動性、越野性、可靠性和耐久性，同時可安裝美軍各式現役武器，在第一次波斯灣戰爭，美國國防部給予高度評價，認為悍馬車能滿足作戰要求。值得一提的是，悍馬車是首款免鑰匙（Keyless）啟動的軍用車輛，可避免在兵荒馬亂時尋找鑰匙的困擾。美軍的悍馬車除了基本運兵型外，更能搭載多樣武器，包括白朗寧M2重機槍、拖式反裝甲飛彈、地獄火反裝甲飛彈，還有安裝刺針飛彈的復仇者防空飛彈系統車、車載版AIM-120防空飛彈發射車。美軍悍馬車參與多項重大戰役，包括1991年波斯戰爭、1993年索馬利亞摩加迪休之戰、2003年入侵伊拉克，幾乎成為美軍的象徵。隨著悍馬車普及，缺乏防護的缺點也逐一浮現。1993年摩加迪休的巷戰中，因悍馬車機槍射擊位置沒有安裝防彈鋼盾，射手上半身完全暴露在敵方火力殺傷範圍之內，造成美軍機槍手多人遭槍擊身亡；在伊拉克戰爭中，進入城鎮戰的悍馬車缺乏重型裝甲防護，在面對簡易爆炸裝置（Improvised Explosive Device，IED）或自殺式炸彈襲擊時，安全性不佳。雖然美軍推出裝甲加強版本，但加裝裝甲卻也犧牲機動性，同樣降低生存性。美國陸軍與海軍陸戰隊在2015年公佈了替換悍馬的後繼車款，將以Oshkosh Defense公司所生產的「輕型戰鬥戰術全地形車」（Light combat tactical All Terrain Vehicle，L-ATV）替換。在軍用悍馬車因戰爭成名後，許多美國民間有錢人士也對悍馬車充滿興趣，也讓AM General開始推出民用型HMMWV。1992年，民用型HMMWV開始銷售，正式定名為HUMMER。美國電影明星、曾任美國加州州長阿諾·史瓦辛格（Arnold Alois Schwarzenegger）成為第一位擁有民用悍馬車的名人。往後，不乏有知名人士特地指名購買，引起一波民用悍馬車流行的浪潮。1999年，通用汽車（GM）向AM General購入車輛品牌HUMMER的名稱。不過，悍馬車的高馬力意味著高油耗。由於初代HUMMER H1產品世代過於老舊、耗油量過大，於2006年底停產。2008年底，因次貸危機財政受到嚴重衝擊的通用集團，開始尋找有意接手悍馬的企業。2009年6月2日，通用簽署了MOU，把悍馬品牌出售給中國四川騰中重工，但到了2010年2月底，因騰中重工未能按期完成對悍馬的收購，通用因而宣布交易失敗，並宣布停產軍用與民用悍馬車。2020年10月，通用推出GMC悍馬電動車，並在當年美式足球超級盃推出預告影片，透過美國NBA職籃球星詹姆斯（LeBron James）代言，宣布經典品牌回歸。國軍M151吉普車為美軍1960年代越戰產品，由於車輛老舊事故多，且缺乏動力方向盤，被認爲安全性欠佳，正好美軍在1991年波斯灣戰爭後有大量悍馬車不想花費運費運回送國，傳出以1美元起標賣給盟邦，國軍因而向美軍採購除役悍馬車，接替M151成為國軍新輪式運輸車輛。國軍悍馬車約3000輛，種類相當多，包括人員運輸型、心戰悍話車、M56土狼式渦輪發煙車，在加裝武器的悍馬車則有M1167拖式飛彈發射車、復仇者防空飛彈系統車、Mk19槍榴彈車，還有改裝加裝國產T75 20公釐機砲的悍馬車。不過，由於國軍悍馬車多為美軍汰除車輛，服役近30年，由於軍品採購不易，維保的能力就顯得重要，陸勤部汽基廠把報廢的悍馬車搬回來，拆卸可用零件，再重組一台將近9成新的悍馬車，發回部隊服役。近年來頻繁傳出悍馬車拋錨消息。2015年，時任總統馬英九參加三軍五校院聯合畢業典禮，校閱部隊的閱兵悍馬車一度拋錨。今年1月26日，一輛悍馬車下班尖峰時間在淡水街上拋錨，引發交通堵塞，官兵被迫在馬路上推車。2023年4月，金防部悍馬車、2025年9月隸屬十軍團的悍馬車也都曾發生火燒車事故。陸軍原本計畫採購美製「聯合輕型戰術輪車」（Joint Light Tactical Vehicle，JLTV），不過由於每輛車報價達39萬美金（約1200萬台幣），金額過於高昂無法1:1汰換現有的悍馬車，因而在2020年推動「鐵騎專案」，國防部軍備局自2021年起與工研院合作研發「偵搜戰術輪車」，希望量產服役後取代部分悍馬車。