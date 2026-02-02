我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院第五會期今（2）起開放報到，四連霸綠委楊曜過去宣布不參選連任，說明自己備受睡眠障礙所苦，昨日再發文表示，在跑行程過程中，許多鄉親問道往後是否被安排其他政治職位或官股企業董事長工作？自己則笑著說，絕對不可能接受任何政治酬庸性質工作，「我只想很純粹的退休！」楊曜過去因睡眠障礙所苦，在去年9月之際宣布將不競選立委連任，為了讓民進黨中央提早佈局，在7月向黨中央報告自己健康狀況，並表明不再參選任何公職的決定。今日為立法院第五會期立委報到首日，楊曜表示，本屆任期過半，也就是說公職生涯只剩一年多，自己持續參與社區的各項活動，盡可能在立委任期的尾端和鄉親近距離互動，也可以在現場接受陳情、聽取民意。楊曜表示，活動過程中有好幾位鄉親問道，之後不當立委執政黨是否安排其他政治職位或官股企業董事長工作？自己則回應，絕對不可能接受任何政治酬庸性質工作，「我只想很純粹的退休！」