▲曾女及黃男過去為同事關係，曾女創業開飲料店後遭到黃男留負評而產生心結。（圖／翻攝畫面）

台北市松山區寶清街昨（1日）晚間10時40分許發生一起誇張的街頭暴力事件，一名曾姓女子因不滿經營的飲料店遭前同事留下1星負評，昨晚雙方冤家路窄巧遇，曾女竟夥同友人共4人當街圍毆黃姓男子，導致對方被打得鼻青臉腫、全身多處掛彩。警方獲報後啟動快打部隊火速馳援，將涉案人全數查獲並依法送辦。據了解，曾女與黃男過去曾在同一間知名水餃店共事，曾女於離職後自行創業開飲料店。怎料，黃男卻在網路上給予店家1星負評，雙方雖曾為此溝通但無共識，因而種下心結。昨（1日）晚間兩人在寶清街狹路相逢，新仇舊恨一併爆發，曾女一氣之下，當場夥同身邊3名友人對黃男拳打腳踢，造成黃男背部、頭部及臉部多處挫傷，行徑相當囂張。轄區警方獲報後立即出動快打警力到場，員警趕抵時雙方情緒已恢復穩定，但見現場多人聚集且黃男傷勢明顯，隨即調閱監視器畫面釐清過程，並將涉案的曾女等4人帶回調查。全案詢後依《刑法》妨害秩序（聚眾鬥毆）、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。