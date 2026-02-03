我是廣告 請繼續往下閱讀

▲諮詢醫師 諾貝爾眼科陳冠博醫師（圖／品牌提供）

近視帶來的模糊，可能成為生活、工作的殺手。不只是一般民眾，包括演藝圈的主持小天后Sandy吳姍儒也有一樣的困擾。她透露，自己還曾在錄影現場出錯。為此，她決定透過SMILE Pro AI導航近視雷射，找回清晰的生活；經過AI協助評估，她還能省下隱形眼鏡的費用，至少15萬元。諾貝爾眼科陳冠博醫師分享，其實最新的雷射技術結合AI，可以精準預判，也優化了清晰度、銳利度等，在視力矯正上可謂「全面升級」。近視影響生活的痛苦，身為主持小天后的Sandy也有共同經驗。她透露，自己在青少年時期曾用「角膜塑型片」穩定控制度數、維持清晰視力，但出道後，隨著高強度錄影、行程變動大，無法掌控配戴時間，開始改戴隱眼和眼鏡。Sandy直言，這對於長期習慣不戴眼鏡的自己而言，「簡直苦不堪言。」她表示，24小時攤開、扣掉8小時睡眠，清醒時間只有16小時；除了工作還要照顧小孩，因此不想把時間花在「找眼鏡」、「戴隱眼」這些事情上，「時間成本真的太高了！」Sandy甚至請AI幫忙試算，才驚覺自己每年花在隱眼、保養液這些看似不起眼的零碎開銷，一年約花費1.5萬，累積10年高達15萬元。精打細算的她認為，與其每天花時間跟眼鏡玩躲貓貓，還要擔心視力模糊影響表現，而近視雷射一年可省1.5萬，10年就超過15萬，換算下來，這筆錢可以看20場演唱會、玩日韓6次。Sandy說，透過一次到位徹底解決，還能告別視力模糊的問題，可謂最划算的投資。至於雷射的選擇上，Sandy說自己需求包括恢復期短、隔天要能無縫接軌。諾貝爾眼科陳冠博醫師指出，近年來，傷口小、恢復快及雷射時間短，可說是近視雷射的主流選擇， SMILE Pro微創技術就具備這樣的優勢；但今年SMILE Pro AI導航近視雷射迎來技術躍進，醫師說，在既有測量、定位、手術的「3大精準導航」基礎上，已經正式升級進化成「會思考」、「會學習」的視力矯正平台。諾貝爾眼科陳冠博醫師提到，新的SMILE Pro AI導航近視雷射結合VISULYZE AI演算系統，並導入獨有的台灣雷射實證參數，可以讓平台深度學習，更能讀懂術前與術後「個人驗光數據」的精密關聯。新的SMILE Pro AI導航近視雷射透過AI預判全面優化「金三角視力數據」，包括解析度、清晰度、銳利度，實現精準客製化。陳冠博醫師認為，SMILE Pro AI導航近視雷射如同高級訂製服一樣，能夠量身打造。Sandy也回憶，術後自己小睡1個半小時醒來，原本模糊的視界瞬間清晰，「彷彿眼睛內建隱形眼鏡！」。她形容，可以極短時間回歸清晰，輕鬆就看清楚時鐘上的數字，連小朋友作品上的小字也都清清楚楚，這種感受令她相當深刻。不過，諾貝爾眼科陳冠博醫師提醒，雖然現今近視雷射技術已相當純熟，但術前還是要經過嚴謹檢查，確認眼球條件許可再進行，才能在術後獲得理想的視覺品質。Sandy認為，如果有需求、評估合適，趁恢復力強的時候可以提早規劃，「早一天找回清晰，就多賺一天自由！」同時，Sandy在2026年預告Podcast新企劃，她說新書與深度訪談已經排到滿出來。也笑說，2026年將是電力滿格、視力開掛的一年。因為做出了最視精明的選擇，才能把珍貴的時間通通留給更值得挑戰的高標人生。