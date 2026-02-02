第68屆葛萊美獎在台灣時間今（2）日舉行，動畫電影《Kpop獵魔女團》主題曲〈Golden〉拿下「最佳視覺媒體歌曲獎」，不只寫下K-pop首度獲得葛萊美肯定的歷史，也再次替這部早已創下多項驚人紀錄的作品，添上一筆重量級成績。《Kpop獵魔女團》到底多厲害？從Netflix史上觀看次數最高的原創動畫電影、累積突破2億6600萬次播放，到原聲帶橫掃全球排行榜、粉絲文化擴散成跨國社會現象，一路堆疊下來的成績就能看出，這部作品早已超出爆紅動畫的範疇，正式被放進主流娛樂史。
《Kpop獵魔女團》有多厲害？是Netflix觀看第一名電影
《Kpop獵魔女團》早在2025年7月29日就被Netflix官方認證，成為平台史上觀看次數最多的原創動畫電影，累積觀看次數突破2億6600萬次，一舉超越《魷魚遊戲》第一季，登上Netflix歷史觀看數最高作品寶座。這個成績不只在動畫類型中斷層領先，甚至還直接壓過真人影集代表作，被外界視為串流平台極少見的全面型爆發作品。
電影上線後的熱潮，也被多家國際媒體形容為「出乎意料的爆紅現象」，不少評論將其成功模式與迪士尼動畫《魔法滿屋》相提並論，認為它同樣具備音樂、角色與文化傳播三線並進的擴散力；不同的是，《Kpop獵魔女團》幾乎在全球各地同步掀起熱潮，原聲帶專輯銷量快速累積，Netflix官方商店更為此特別開設專區，電影相關T恤與玩偶商品，全數擠進年度前五大暢銷商品行列，商業表現完全跳脫動畫作品既有的天花板。
外界對這部作品的評價一路升級，從「動畫界的轟動之作」、「Netflix的潛在金礦」、「意外黑馬」，一路被形容為「好萊塢夏季最賣座作品」，即便未走傳統院線路線，卻仍被直接拉進同一層級比較。
《Kpop獵魔女團》主題曲太洗腦 引爆社會現象
音樂成績同樣是《Kpop獵魔女團》的破圈關鍵，主題曲〈Golden〉連續六週蟬聯英國單曲排行榜冠軍，成為英國史上第二首登頂的K-pop歌曲，成功從粉絲市場跨進主流音樂榜單，也為後續的獎項成績奠定基礎；影響力甚至延伸至體育與其他流行文化場域，2025年9月2日美國網球公開賽中，諾瓦克喬科維奇在擊敗泰勒弗里茨後，於場上跳起受〈Soda Pop〉啟發的舞蹈，相關畫面迅速在社群平台流傳。
《Kpop獵魔女團》也被多家媒體形容為一種社會現象，評論普遍點出其配樂、角色設定、劇情節奏、對日本動畫的致敬，以及對粉絲文化本身的描寫，是促成現象化的重要原因。電影上映後，片中舞蹈段落在TikTok迅速走紅，角色二創與粉絲藝術大量湧現，在韓國境內，粉絲更自發將系列粉絲群體稱為「KeDeHun」。BBC新聞亦報導，英國貝爾法斯特出現以電影歌曲為主題的K-pop舞蹈課程，並指出該片的成功，讓韓流文化在歐洲城市的能見度再次提升。
獎項紀錄方面，《Kpop獵魔女團》自推出以來累積多項重要肯定，包含第83屆金球獎「最佳動畫片」，並被《時代雜誌》評選為2025年度突破人物代表作之一，同時在第53屆安妮獎中獲得十項提名。電影原聲帶亦入圍第98屆奧斯卡「最佳原創歌曲」，以及今天第68屆葛萊美獎五項提名，其中〈Golden〉拿下「最佳視覺媒體歌曲」，正式完成橫跨動畫、音樂與國際主流獎項的關鍵紀錄拼圖。
