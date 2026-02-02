台灣迴轉壽司調整價格！藏壽司今（2）日也宣布，2月5日起2026年菜單大改版！新增30元、50元、60元、90元、100元，總共提供7種價格，官方承諾：「原有40元、80元壽司仍會是菜單最大占比」；並於全門市將導入手機點餐享扭蛋遊戲雙倍玩，全新價格、吃法、訂位資訊一次整理。壽司郎也在去年底調整為7種盤色「奶茶盤30元」起新價格。
藏壽司：新增30元、100元總共7種價格！2/5菜單改版 17款新價位菜單一覽
藏壽司表示，2月5日起正式啟動菜單大改版，「為滿足不同年齡客群，提升顧客滿意度，藏壽司啟動菜單大改版，新增30元、50元、60元、90元、100元共5段新價位壽司盤，總計17款新價位商品上市。」
官方承諾：「原有40元、80元壽司仍會是菜單最大占比」，說明此次改版，主要給顧客「美味升級、多樣體驗、趣味雙倍」全新感受。
藏壽司全新7種價位、17款新菜單一次看！
◾️30元超值系列（新增）：共4款包括「大切長鰭鮪魚（一貫）」、「韓風辛味花蛤軍艦」、「納豆軍艦」、「黃瓜卷」，平價海鮮吃起來。
◾️40元原有價格：常態「燒炙鮭魚肚握壽司」、「花枝」、「炙烤起司豬五花」、「蔥花鮪魚軍艦」等。
◾️50元炙鮮系列（新增）：共6款包括「大切星鰻握壽司（一貫）」、「大切星鰻天婦羅握壽司（一貫）」、「炙烤青森扇貝佐香蔥醬油」、「炙烤起司酪梨豬五花」、「炙烤鮭魚親子奶油乳酪」、「炙烤明太子鮭魚親子」，專屬親子友善熟食餐點，擴增消費族群。
◾️60元新品（新增）：「炸蝦天婦羅握壽司」，熱銷榜上的炸蝦天婦羅，粉絲敲碗成功、多了握壽司選擇。
◾️80元原有價格：常態「炙烤嚴選一本星鰻（一貫）」、「嚴選炙烤三貫」、「人氣鮭魚三貫」等餐點。
◾️90元極盛系列（新增）：由海中和牛黑鮪魚領軍推出4款新品，首賣原價百元特惠「鮪魚大腹（一貫）」，還有「炙烤鮪魚大腹（一貫）」、「海膽中脂海苔包」、「醃漬生鮭魚脂佐松露」。
◾️100元盛宴系列（新增）：2款包括「北海三種盛合」、「醃漬鮪魚中脂佐松露」。
藏壽司全門市導入手機點餐！扭蛋遊戲雙倍玩
藏壽司新董事長暨總經理藪内薰2026年走馬上任，表示「首要戰略提升顧客滿意度，全新商品、全新服務，帶來全新的幸福連結。推進多樣壽司盤體驗，讓壽司成為日常生活美食，顧客最愛的扭蛋遊戲，也跟著歡樂升級」。
台灣藏壽司全門市將導入手機點餐，通過手機點餐之商品，全改為一個盤子出餐。而藏壽司最受歡迎的扭蛋遊戲，過去手機累積抽獎需消費滿200元才可抽獎一次，現在也將適用於價格介於60元壽司盤至90元壽司盤的商品。
官方表示，透過手機點餐60元至90元任一壽司，該盤就能參加手機累積抽獎及投盤一次可享受「扭蛋遊戲雙倍玩」。
壽司郎：新增「奶茶盤30元」起！共7種價格盤色
壽司郎則在2025年12月完成菜單最大改版！壽司郎表示，新增壽司盤三款新顏色，全新盤子多了30元奶茶盤、50元綠盤、70元藍盤，加上原本有的40元紅盤、60元銀盤、80元金盤、100元黑盤，總共7種新價格，全新24款常態菜單、目前供應總共185道菜色。
◾️30元奶茶盤（全新）
◾️40元紅盤
◾️50元綠盤（全新）
◾️60元銀盤
◾️70元藍盤（全新）
◾️80元金盤
◾️100元黑盤
官方推薦新菜包括：台灣在地「橙醋果凍雞叉燒」30元、台灣優質雞蛋「溏心蛋軍艦」30元、壽司郎獨家配方厚燒「玉子天婦羅」40元、獨家配方「自家製奶酪」40元、「炙烤鯖魚押壽司」50元、「辣肉味噌鮭魚」50元、「北海道產水章魚」60元、牛豬混合「炙燒起司漢堡排」60元、「青森縣產炙燒金目鯛」70元等。
資料來源：藏壽司、壽司郎
