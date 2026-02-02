我是廣告 請繼續往下閱讀

資深媒體人王瑞德日前在節目中爆料，自己被一名台北市議員請喝珍奶，聊天才得知對方竟然中了今彩539頭獎800萬元，獎金扣稅後實領640萬元。消息一出，立刻在政壇掀起討論，藍綠議員近期紛紛跳出來澄清「不是我」，試圖與這起「都市傳說」劃清界線。對此，國民黨台北市議員游淑慧更加碼透露，自己有一套「中獎獨門小撇步」。民進黨台北市議員洪健益昨（1）日出面還原事情始末，稱因上節目請大家喝飲料，被主持人問及為何要請？自己隨口開玩笑稱「中樂透彩」，且是今彩539，沒想到玩笑話越傳越真，甚至搶佔個大新聞版面，但洪健益強調，整件事純屬過年期間開開玩笑。針對「北市議員中800萬」的疑雲，游淑慧直言「坦白說，我還真的不太信」，首先，這種天大的福氣，還是留給各位市民朋友就好，議員們還是腳踏實地服務，少做這種白日夢；再來，如果真的中了800萬，怎麼可能只請一杯珍奶就打發？這應該是開玩笑的啦！話鋒一轉，游淑慧也順勢分享自己的「中獎獨門小撇步」，那就是多使用「載具」存雲端發票，她自稱多年來幾乎期期都有「雲端發票」中獎，小至200、400元，最近一期更是一口氣中了3張，金額加起來達1700元。接著，游淑慧再分享一個好消息，根據財政部規劃，2026年統一發票中獎經費，將大增約26.85億元，並明確表示會優先用於「增開雲端發票專屬獎」，​這意味著，未來用載具的中獎機率會更高，大家消費時記得拿出手機嗶一下，不但能無紙化愛地球，還能幫自己增加小確幸喔！