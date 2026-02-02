我是廣告 請繼續往下閱讀

▲麻吉大哥黃立成加密貨幣近期屢屢遭清算，帳戶餘額一度僅剩2萬美金。（圖／翻攝自黃立成臉書）

Joeman投資礦機 相對理性的成功樣本

陳零九代言NFT 加密貨幣平台遭控詐騙

▲陳零九被控涉嫌加密貨幣平台詐欺，最終獲不起訴處分。（圖／翻攝自陳零九IG diegodtk09）

聖結石NFT暴利 選擇急流勇退

▲聖結石如今已經靠NFT與加密貨幣實現財富自由，在YT圈急流勇退。（圖／NOWNEWS今日新聞資料照）

加密貨幣視為資產配置 Justin Bieber持續布局

▲Justin Bieber小賈斯汀（右）將加密貨幣視為資產配置的一種。（圖／美聯社／達志影像）

Drake帳面輸錢 行銷不虧的另類贏家

▲加拿大饒舌歌手德瑞克Drake用比特幣賭錢，雖然慘賠但成功為博弈平台打廣告。（圖／翻攝自Drake IG@champagnepapi）

53歲的「麻吉大哥」黃立成上月31日再度遇上幣圈劇烈震盪，比特幣自晚間10點後一度跌破8萬美元關卡，他的交易帳戶資金在也短短6小時內快速縮水，帳戶餘額一度僅剩2萬815美元（約台幣65.8萬元），數字曝光後震撼不少投資圈與娛樂圈關注者，也讓外界重新好奇他究竟累積了多少資產。《NOWNEWS今日新聞》也整理憑藉投資加密貨幣、股票以及NFT等投資商品的藝人與網紅，如：Joeman長期投資實現財富自由、聖結石靠NFT暴利後急流勇退。Joeman是台灣少數公開分享加密貨幣投資歷程的YouTuber之一，早在2021年他便投入約300萬元購置礦機，透過挖礦實際取得比特幣，也親身體驗到幣價劇烈波動所帶來的心理與資金壓力，成為不少觀眾理解「挖礦不是穩賺」的第一手案例。不同於全押型玩家，Joeman後續選擇分散配置，未將所有資金留在幣圈，而是同步投入股票與其他資產，近年他多次被拍到大額消費與海外置產，顯示幣圈確實為他累積了重要的第一桶金，但真正守住成果的關鍵，在於及時調整風險與退場策略。陳零九曾是台灣演藝圈中最積極擁抱加密貨幣生態的藝人之一，他參與NFT專案「YOLO Cat」並擔任香港加密貨幣交易平台JPEX的台灣區代言人，一度被視為「明星入圈」的成功案例，也吸引大量粉絲跟進討論。但隨著JPEX遭指控涉及詐騙並被監管單位點名，整起事件急轉直下，陳零九事後表示自己不僅未收到代言費，個人投資資產也遭凍結，損失金額高達近千萬元，雖然最終被檢方認定為受害者未起訴，但此案也凸顯藝人參與幣圈「站台型合作」時，聲譽與法律風險往往遠高於外界想像。聖結石曾公開分享自己在NFT市場的驚人獲利，透露2022年初短短一週內就賺進上千萬元，成為台灣NFT熱潮中最具指標性的網紅之一，他也多次呼籲粉絲，即便不參與，也應該理解加密貨幣與NFT的運作邏輯。然而，隨後聖結石突然清空社群內容、將YouTube影片轉為私人，引發外界質疑是否「跑路」，聖結石隨即出面澄清，表示自己已在高點獲利了結，現階段持有的加密資產皆屬淨利，近年他轉為低調投資人路線，被視為少數「賺到就收、成功退場」的真實案例，也被不少網友形容他就是在割韭菜。加拿大歌手Justin Bieber並非短線炒幣型玩家，而是把加密貨幣納入長期資產配置的代表人物之一。他持有以太幣，並曾推出結合音樂版稅分潤的NFT作品，同時投資加密支付平台MoonPay，顯示其參與層面不只停留在投機交易。儘管他早年購買的BAYC NFT價格曾大幅回落，被媒體放大檢視，但整體來看，他在加密領域的布局更接近長線投資與產業參與，而非追逐短期暴利。這類「有退路、有本業支撐」的明星參與模式，也被視為相對穩健的加密路線。加拿大饒舌歌手Drake以使用比特幣進行體育賭博聞名，2024年曾傳出在加密博弈平台Stake損失高達百萬美元，引發外界熱議，然而多數人忽略的是，他早在數年前就與Stake簽署合作代言，賭局本身即是品牌行銷的一環。換言之，即便賭輸比特幣Drake仍透過曝光度與合約收益獲利，甚至為平台帶來大量新用戶，這種「輸在帳面、贏在聲量」的模式，也讓他成為加密貨幣如何藉由名人行銷出圈的經典案例。