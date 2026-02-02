我是廣告 請繼續往下閱讀

國際黃金現貨價格上周創下歷史新高每盎司5598美元之後，急速崩跌超過1000美元，一度下探4583美元，目前在4695美元盤整，跌幅近2成。對此，素有「黃金王子」之稱的台灣銀行貴金屬部經理楊天立今（2）接受採訪時表示，這應該是預料中的事，金價從去（2025）年10月起漲至1月漲幅達44%，從上周四至今跌超過15%滿合理，預估還會整理1、2月，但長趨勢仍慢慢回到上升趨勢，只劇烈震盪會是今年常態。台銀今日舉辦「墨香迎春賀新年」，台銀總經理吳佳曉與多位書法大師現場揮毫，讓民眾領取。不過，近日金價從歷史新高急速崩跌1015美元，跌幅超過18%，台銀貴金屬部經理楊天立也對金價崩跌提出看法。他說，目前看到黃金及貴金屬面臨修正，「應該是預料中的事」，只是事前無法準確預測在什麼時候及什麼價位下來。他分析，黃金從去年10月28日起漲，至今年1月已漲到44%，現在回檔幅度上周五單日震盪11%，從上周四下來至今跌幅超過15%，「以區段來看還是滿合理的」，尤其噴出式上漲短線做大幅清洗也很合理，長期趨勢還是看好，主要是地地緣政治演變從區域與區域之間甚至變內政與內政間的挑戰，未來不穩定性會更高。楊天立進一步指出，美國總統川普今年將面臨期中選舉，還會出什麼招，加上新任聯準會（Fed）主席到底是鷹派還是鴿派，市場也還無法百分之百確定，後續還有不確定性，因此，從去年10月至今年1月金價回檔50%、甚至61.8%應該都是合理範圍，現在慢慢接近支撐帶，一般預期很短期間會接觸到低點，甚至超清洗狀況，之後花1、2個月整理，趨勢仍是慢慢回到上升趨勢。楊天立也提到，今年幾乎所有機構第4季預測今年高點，1月都已達到，外資甚至拉高至6000美元甚至6600美元，但要提醒整個價格已進入不封頂，會隨地緣政治、川普政策及區域內部變化走，他也建議投資人在行情噴出時，千萬不要追高，一般投資人建議定期定額比較，短線噴出採取觀望或獲利了結較安全。不過，楊天立也強調，「波動越來越劇烈可能是今年常態」，尤其不確定主軸美國期中選舉會被更放大。至於金價崩跌，是否會出現搶買潮，目前實體黃金供貨量非常充分，沒有供給緊縮或斷貨，「我們已做最好準備」。