加密貨幣是一種存在於數位世界的資產，透過區塊鏈技術進行交易紀錄與驗證，當虛擬貨幣市值崩跌、投資者賠錢到不夠償還交易所借錢的金額時，就會被交易所強迫賣出，也就是所謂的「爆倉」。近期幣圈劇烈震盪，2月1日單日超過42萬人爆倉，市場市值蒸發逾千億美元，就連台灣男星「麻吉大哥」黃立成都累計爆倉多達241次，帳戶餘額一度僅剩2萬815美元（約新台幣65萬7712元），主因包括聯準會人事變動預期、週末流動性不足，以及高槓桿交易連環觸發強制平倉等，造成許多投資者賠到脫褲。加密貨幣就像我們平常使用的台幣、日圓、美金，同樣具備支付與交易功能，只是它並非實體紙鈔或硬幣，而是完全存在於數位世界中的資產。加密貨幣沒有實體形態，也多半不由中央銀行或政府機構發行與控管，因此價格不會直接受到單一國家政策干預。這類數位資產的運作核心，建立在「區塊鏈」技術之上。區塊鏈是一套公開且透明的資料紀錄系統，所有交易都會被記錄並加密保存，具備防竄改特性，讓交易過程更具可信度與安全性。在交易模式上，加密貨幣採取點對點（P2P）架構，使用者之間可直接進行轉帳，不需透過銀行或第三方中介。每一筆交易在被寫入區塊前，會由網路中的多個節點共同驗證，確認內容正確後，才會正式納入紀錄。這些交易資料會依序加密串接，形成不可逆的鏈狀結構，使整個系統具備去中心化特性，沒有任何單一單位能完全掌控。這不僅降低外部干預風險，也提升跨國資金流通效率，只要具備網路與加密貨幣錢包，一般使用者即可在全球各地進行收付款。所謂「爆倉」，指的是投資人在進行加密貨幣槓桿交易時，市場價格走勢與預期方向相反，導致帳戶內的保證金不足以維持原有倉位。為避免虧損進一步擴大，交易平台會自動啟動強制平倉機制，將投資人的持倉賣出或回補。簡單來說，假設一個比特幣要價5萬美金，而投資人拿出5萬美金來購買，那就屬於正常交易。但如果投資者錢不夠又想購買，可以向交易所「借錢」來執行槓桿交易，如果自己只出10%、借了90%就是10倍槓桿，有些交易平台最高可以到100倍槓桿。因為借錢後投資金額變大，小小漲價就很有感。等比特幣漲價後賣掉，還給交易所當初借的本金，剩下的就是投資者的淨利。當比特幣賠到投資者的錢不夠還，交易所就會強制賣出他持有的比特幣止血，這個情形就叫做「爆倉」。如果賣出的金額剛好打平當初借的錢，等於投資人血本無歸，若賣出金額還不夠賠本金，就必須償還交易所積欠的金額。2月1日幣圈出現劇烈震盪，超過42萬名投資人被強制賣掉（爆倉），合約清算總額超過約25億美元，換算新台幣約791億元。整體加密貨幣市場總市值單日蒸發約1110億美元，約新台幣3.48兆元。最大單筆爆倉案例出現在Hyperliquid平台的以太幣合約，直接被清掉2.23億美元（約台幣70億元）。台灣男星「麻吉大哥」黃立成是知名虛擬貨幣投資者，因市場下跌，他在短短6小時內被清算14次，在該交易平台已爆倉多達241次，帳戶餘額一度僅剩2萬815美元（約新台幣65萬7712元）。→ 大家覺得未來「錢會變貴、利率不會很快降」→ 美元變強 → 風險資產（幣圈）被拋售。→ 交易的人少 → 一賣就跌很兇 → 連環爆倉。→ 原本小跌沒事，但跌破關鍵價位 → 系統自動強制賣 → 雪球越滾越大。一天跌幅約6～7%（但槓桿玩家損失放大10～100倍）。其他熱門幣更慘：◾以太幣（ETH）跌近9%至11%水平◾Solana（SOL）跌約9%至10%範圍◾狗狗幣、BNB、XRP等約跌8%至10%左右