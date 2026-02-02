我是廣告 請繼續往下閱讀

頂尖大學畢業、年僅25歲的溫姓替代役男，日前深夜酒後透過多元計程車平台返家，卻在途中遭林姓司機丟包於新北市台64線快速道路上，隨後遭後方4輛車接連輾壓，當場傷重不治。案件曝光後引發社會譁然，律師顏紘頤指出，若查明是司機將人拖下車，恐不僅涉及遺棄致死，最嚴重恐上綱為殺人罪。檢警目前仍在釐清事發經過，初步以遺棄致死罪方向偵辦。顏紘頤分析，關鍵在於溫男是自行下車，或遭司機強行拖下車，兩者在刑責認定上差異極大。若乘客自行開門下車，而司機未加以阻止即離去，可能成立遺棄致死罪；但若是司機主動將人拖下車丟棄於快速道路，明知有高度致命風險，法律評價上恐已接近殺人行為。顏紘頤進一步指出，在車流快速的道路上將人丟下，任其暴露於高速來車之中，與將人推向鐵軌導致遭列車撞擊，在法律評價上並無本質差異。除非司機主張不知道快速道路會有車輛通行，但此說法顯難令人信服。警方調查，溫男於案發當日凌晨飲酒後叫車返家，途中不明原因在台64線遭司機丟包。林姓司機在丟下乘客約1分鐘後即報警，請警方上快速道路查看，但待員警趕抵時，溫男已遭4輛車輾過，頭部重創、四肢變形，當場死亡。後續追查確認，溫男係遭39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男所駕駛車輛輾壓，4人均被依過失致死罪送辦；林姓司機除過失致死外，另涉遺棄致死罪嫌，成為本案刑責最重的被告。案件初期林男獲5萬元交保，但因疑點眾多，檢警改列重大刑案偵辦，重新召開偵查庭後，將交保金提高至20萬元，惟未限制出境、出海。對此，多元計程車平台發聲明表示，案件已進入司法程序，將全力配合檢警調查，協助釐清事發經過，並因仍在偵查階段，暫不便對外說明細節。