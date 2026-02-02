我是廣告 請繼續往下閱讀

嘻哈天團「頑童MJ116」首度於台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會，2天吸引5萬名粉絲，但彩排試音時數度被附近鄰居在網路發文抗議太吵。他們昨天向台中市民致歉，並表示「只能說我們還很菜」、「短期內不會再回來」。市長盧秀燕今表示，「五月天」也曾多次在洲際開唱，基本上絕大多數民眾非常支持演唱會活動，至於對環境的影響「技術上可以控制」。「頑童」1月31日、2月1日首度在台中洲際棒球場舉辦「OGS」演唱會，台中市政府視為地方盛事，事前主動廣為其傳。演唱會2天來吸引5萬名粉絲到場力挺，但在彩排試音時，數度被鄰居在網路發文抗議太吵。昨晚演唱會結束，瘦子、小春、大淵3人受訪時，針對彩排音量引發鄰居抗議一事道歉，指「不好意思，畢竟我們是第一次來這裡，我們的音樂本來就比較噪一點」、「真的只能說我們菜啦！有很多東西需要一直重複測試……花比較多時間彩排，對周邊的鄰居很抱歉」、「唱完後，短期內不會再回來」。「頑童」在高雄巨蛋等其他演出都是室內場地，但台中目前沒有巨蛋，大型演唱會只能到半戶外的洲際棒球場舉辦。盧秀燕今（2）日視察「台中有鈣讚」計畫，被媒體問及此事，強調絕大多數民眾還是非常支持演唱會活動，從早年的跨年晚會到這幾年的5月天演唱會、前兩天的頑童演唱會都很成功。對於小部分民眾有不同的意見，可以透過演唱團體控管聲量與時間的方式，來解決技術問題，不必因噎廢食。