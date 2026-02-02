美式賣場好市多（Costco）商品份量大，經常會有優惠活動，吸引不少家庭會前往採買，在逛賣場的時候，有時還會有新品試吃活動，有一位媽媽表示，她和老公、還是嬰幼兒的小孩一起去逛好市多，發現一款寶寶果泥試吃，小孩吃完之後很喜歡，所以馬上搬了一箱回家，也有其他媽媽分享，「買給寶貝吃的，結果全家都喜歡」。
健康版果醬！單吃、搭配吐司都好吃
通常嬰幼兒在4到6個月的時候，會開始接觸副食品，讓寶寶練習咀嚼和吞嚥的能力，不過副食品製作複雜，對於許多新手爸媽來說是一大挑戰，就有一位媽媽在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，她和先生帶著孩子到好市多採購食材，發現有一款寶寶果泥有試吃活動，結果孩子吃完還一直要。
看到孩子很喜歡，媽媽也決定搬一箱回家，「之前自己磨果泥都用很久，覺得麻煩就比較少用，現在想吃果泥直接拿就可以吃了」，銷售人員透露，果泥還可以當成健康版果醬，抹在吐司上吃，她自己嘗試之後也很喜歡，「打算變成寶寶早餐固定班底」。
好市多育兒神器全家都喜歡 還能做成冰棒吃
貼文一出，吸引許多網友留言討論，還有其他媽媽表示，「買給寶貝吃的，結果全家都喜歡」、「果泥沒有額外加糖，拿來代替果醬搭配性很高，又不會給寶寶帶來身體負擔！我也有試過配土司吃，真的蠻好吃的」、「我家寶寶很喜歡，已回購三次了，推薦寶爸媽買起來」。
也有其他網友分享心得，「我一次去也都搬3到4箱，有時候出門小朋友真的很餓，吃一包止餓一下我也覺得很好用，當點心也很棒」、「袋裝果泥直接在車上吃也不怕髒，也可以讓寶寶乖乖坐車，超讚」，還有內行提供其他的創意吃法，「小孩很愛吃，也可以加點優格比較不會那麼甜，放冷凍變冰棒」。
資料來源：Costco好市多商品經驗老實說
