奢華「贅澤巧克力霜淇淋」登場、可用18元加購金鏟匙

▲全家2月5日起先推出贅澤巧克力霜淇淋，可用18元加購金鏟匙迎接好兆頭。（圖／全家提供）

第二波2月12日開賣！「北海道哈密瓜霜淇淋」接力

▲贅澤巧克力霜淇淋2月5日上市，北海道哈密瓜霜淇淋2月12日接力開賣。（圖／全家提供）

▲全家APP隨買跨店取推出霜淇淋買2送2，兌換不限口味。（圖／全家提供）

到全家寄包裹、領票券、免費爽抽Switch

▲即日起至3月3日到全家寄包裹、領票券，有機會抽到大獎Switch。（圖／全家提供）

7-11限定販售「美姬草莓」、每盒199元

▲「美姬草莓」2月9日起在北部限定近3000家門市開賣，每盒199元。（圖／7-11提供）

▲莎拉沐新品「煙燻鮭魚帆立貝沙拉」售價159元。（圖／7-11提供）

天氣越冷吃冰越爽，全家霜淇淋新口味來報到了！，可「線上寄冰」吃到2月底，用半價享受兩大新口味。巧克力控注意！全家霜淇淋再推冬季限定新品，首波2月5日推出奢華大人系的「贅澤巧克力霜淇淋」，使用比利時貝可拉艾瑪55%巧克力入料，入口能感受濃厚可可香氣，苦甜比例恰到好處，雙口味可搭配鮮乳坊聯名的牛奶霜淇淋，層次感十足。，創造新年好兆頭的儀式感，數量有限，賣完為止。全家表示，第二波2月12日接力開賣「北海道哈密瓜霜淇淋」，選用100%北海道哈密瓜果汁製成，清甜果香與巧克力交織，同時享受雙重滋味。2月5日至2月7日再加碼5支188元優惠。迎接寒假與春節出遊旺季，全家推出「生活大小事全家都馬可以」活動，即日起至3月3日使用帳單繳費、購取票券、點數卡儲值、雲端列印、包裹寄取件、寄物+與易安網等多元服務，結帳時報會員或出示APP會員條碼可獲得抽獎券，能在全家APP中的「抽獎趣」投注，有機會抽中Switch瑪利歐賽車遊戲套組（共8組）。冬天正是吃草莓的季節，7-11限定販售「美姬草莓」，利用高規格冷鏈系統從產地到門市全流程低溫保鮮，在24小時內新鮮上架，並攜手雲林縣新湖合作農場首創栽植過程無使用農藥的「魚莓共生」永續農法。沙拉品牌莎拉沐Salad Mood也新增品項「煙燻鮭魚帆立貝沙拉」，挑選日本進口煙燻鮭魚與帆立貝搭配多種彩蔬、在地栽種芝麻葉，加上法式醬汁，