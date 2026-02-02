天氣越冷吃冰越爽，全家霜淇淋新口味來報到了！全家表示，Fami!ce霜淇淋2月5日起推出超奢華的「贅澤巧克力霜淇淋」，同步開放用18元加購金鏟匙；2月12日起再推出北海道哈密瓜霜淇淋。全家APP今（2）日起祭出霜淇淋買2送2優惠，可「線上寄冰」吃到2月底，用半價享受兩大新口味。
奢華「贅澤巧克力霜淇淋」登場、可用18元加購金鏟匙
巧克力控注意！全家霜淇淋再推冬季限定新品，首波2月5日推出奢華大人系的「贅澤巧克力霜淇淋」，使用比利時貝可拉艾瑪55%巧克力入料，入口能感受濃厚可可香氣，苦甜比例恰到好處，雙口味可搭配鮮乳坊聯名的牛奶霜淇淋，層次感十足。
2月5日當天同步推出18元加購金鏟匙活動，可用金色鏟匙挖起霜淇淋，創造新年好兆頭的儀式感，數量有限，賣完為止。
第二波2月12日開賣！「北海道哈密瓜霜淇淋」接力
全家表示，第二波2月12日接力開賣「北海道哈密瓜霜淇淋」，選用100%北海道哈密瓜果汁製成，清甜果香與巧克力交織，同時享受雙重滋味。全家APP隨買跨店取今（2）日起至2月6日祭出霜淇淋買2送2，霜淇淋不限口味原價49元、平均特價25元。2月5日至2月7日再加碼5支188元優惠。
到全家寄包裹、領票券、免費爽抽Switch
迎接寒假與春節出遊旺季，全家推出「生活大小事全家都馬可以」活動，即日起至3月3日使用帳單繳費、購取票券、點數卡儲值、雲端列印、包裹寄取件、寄物+與易安網等多元服務，結帳時報會員或出示APP會員條碼可獲得抽獎券，能在全家APP中的「抽獎趣」投注，有機會抽中Switch瑪利歐賽車遊戲套組（共8組）。
7-11限定販售「美姬草莓」、每盒199元
冬天正是吃草莓的季節，7-11限定販售「美姬草莓」，利用高規格冷鏈系統從產地到門市全流程低溫保鮮，在24小時內新鮮上架，並攜手雲林縣新湖合作農場首創栽植過程無使用農藥的「魚莓共生」永續農法。2月9日起於北部限定7-ELEVEN近3000家門市獨家開賣，每盒199元。
沙拉品牌莎拉沐Salad Mood也新增品項「煙燻鮭魚帆立貝沙拉」，挑選日本進口煙燻鮭魚與帆立貝搭配多種彩蔬、在地栽種芝麻葉，加上法式醬汁，限定全台1280間門市販售，每份售價159元。
