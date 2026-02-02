我是廣告 請繼續往下閱讀

洋基工程籃球隊今（2）日宣布，正式簽下烏克蘭國家隊現役成員柯瓦隆（Artem Kovalov）以及擁有強悍球風的美籍外籍生張傑瑋（Jamarcus Mearidy）。這波針對禁區高度與後場活力的補強，希望能為球隊帶來盼望已久的隊史首勝。現年28歲、身高202公分的柯瓦隆，是國際賽場的常客，曾代表烏克蘭出戰 FIBA 歐洲盃及世界盃資格賽。柯瓦隆不僅擁有西班牙、日本、德國等多國旅外資歷，2024-25賽季在愛沙尼亞聯賽表現更是殘暴，場均繳出 19.3分、11籃板、1.4阻攻的雙十成績。洋基工程球團表示，柯瓦隆不僅具備鞏固籃板的硬實力，其豐富的進攻手段將為球隊開創更多戰術變化。首度來台的柯瓦隆也興奮表示：「很開心能翻開職業生涯新篇章，我會發揮在國際賽累積的優勢，帶領隊友共同成長。」除了禁區巨塔，洋基工程也補強了後場的防守韌性。現年28歲、身高184公分的張傑瑋，過去曾效力於新竹御頂攻城獅，以強勢的身體對抗性著稱。總經理錢韋成指出，張傑瑋的加入能帶來更多防守強度與轉換快攻的推進力，「他那種侵略性十足的打法，能帶給本土球員正向的刺激。」重新獲得職業舞台的張傑瑋感性回應：「非常感謝洋基工程的信任，我會用百分之百的熱情從防守做起，為團隊帶來全新氣象。」