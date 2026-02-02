我是廣告 請繼續往下閱讀

▲簡姓男大生路過見林男受傷，請女友錄影並報警後上前制止，卻遭馬男以安全帽攻擊，雙方扭打，簡男成功將人壓制，警方到場逮人。（圖／翻攝畫面）

高雄市楠梓區於1月30日下午發生一起暴力攻擊事件！一對老夫婦在惠民捷道散步時，遭55歲馬姓清潔隊員騎乘電動車逆向撞擊，雙方理論時馬男竟情緒失控毆打長者。路過的21歲簡姓男大生見狀挺身制止，雖遭馬男持安全帽攻擊導致臉部留疤，仍奮力將其壓制並交由警方逮捕。事後受害3人對馬男提告傷害，馬男竟也反告老翁與男大生妨害自由及傷害，導致3人均遭移送，經檢方複訊後皆無保請回。回顧事件，1月30日下午4時許，70歲林姓男子與64歲梁姓妻子行經惠民捷道行人專用區時，突然遭55歲馬姓騎士違規逆向撞擊，老夫婦表明要報警處理，未料馬男突然暴怒，揮拳毆打兩人造成林男頭部流血受傷。當時正值大三準備期間的簡姓男大生恰巧目擊林姓男子滿臉鮮血受困，隨即機警請女友錄影存證並報警。他隨後上前試圖制止馬姓男子的暴力行為，沒想到馬男竟將憤怒轉向勸架者，脫下安全帽朝簡男猛力揮打，導致其臉部及手部多處受傷，法令紋處更留下明顯疤痕，膝蓋也受挫破皮。最終，簡男仍成功將馬男壓制在地，僵持約十分鐘後，警方趕抵現場並將馬男帶回偵辦。警方進一步追查發現，馬男過去曾涉及暴力行為。去年10月間，他曾於楠泰街一帶因行車糾紛，手持磚塊對路人叫囂恐嚇，當時雖未造成人員受傷，雙方亦未提出告訴，但已留下相關警方紀錄。針對員工涉入暴力事件，高雄市環保局回應，該名職工行為嚴重不當，已即刻暫停其勤務，後續將召開職工考核會議進行議處，並強調將依規定處理，絕不護短。除了原先受害的3人針對馬男提起傷害訴訟，馬男亦不甘示弱地對林姓老翁與簡姓男大生反告妨害自由及傷害，警方在彙整證據後，認定簡男等人的反擊行為具備正當防衛事實，並將相關事證報請檢察官偵辦。全案隨後移送橋頭地檢署偵辦。檢方訊問後指出，馬男到案後對於動手傷人行為並未否認，考量其犯後態度，訊後諭知馬男、林翁、簡同學無保請回。