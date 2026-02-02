我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨新任6名立委將就職，其中，中配李貞秀已獲得中選會頒發的當選證書，但據傳她尚未交出放棄國籍證明，引外界關注。對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今（2）日表示，據她了解，李貞秀已經按照台灣規範到中國申請放棄國籍，李貞秀可以在明天宣誓時報告是透過什麼方式。針對外界關注李貞秀國籍問題，陳智菡今受訪指出，據她了解，李貞秀已經按照了台灣的規範到中國申請放棄國籍，但是正如陸委會主委邱垂正所說，在現階段的兩岸架構之下，是沒有人能夠做到完全註銷中國國籍的，大家等於是在要求人民做一件他們沒有辦法做到的事情。陳智菡說，前總統蔡英文曾提到，只要她當總統一天，沒有一個國民需要為自己認同道歉。請問民進黨政府，這句話隨著蔡英文卸任而消失了嗎？李貞秀已來到台灣超過30年，有5個孩子，是道道地地的台灣人，且取得中華民國身分證10年以上，也因此取得了參政權。