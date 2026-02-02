我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨立委徐巧芯國會辦公室主任、國民黨前副發言人陳暉有意參選台北市議員，因傳出前立委費鴻泰的辦公室主任許原榮也有意參選議員，兩人可能會在台北市第三選區（松山、信義）對決，讓「芯費之爭」出現2.0版本。不過據了解，許原榮目前仍在思考，還未確定。許原榮在費鴻泰卸任後，轉任立法院長韓國瑜辦公室主任，費鴻泰現則為中嘉集團副董事長。松信地方人士說，許原榮長期協助費鴻泰經營地方，拜會地方里長是很正常的事，但許相當資深，若有意參選，早就自立門戶了，但許若參選議員，勢必會與其他議員搶票，為了不讓費樹敵，許多年來一直都無參選議員打算。熟識許原榮的好友說，韓國瑜得知相關傳聞，也曾當面問過許的意見，甚至還鼓勵許參選，即使會讓他需要重新找一名主任，但認為若有機會為更多人服務，也是好事。至於「芯費之爭」2.0，一名不具名的當地議員說，費鴻泰早就都放下了，也沒有回鍋立院的打算，陳暉要參選議員，但徐巧芯的光環似乎無法轉嫁到陳暉身上，陳暉才需要炒作話題，陳暉還是要自己多努力一點。松山信義區因原任議員王鴻薇、許巧芯轉任立委，許家蓓病逝，出現3席空缺，因此參選者眾，國民黨內包括前發言人楊智伃、前發言人李明璇、青工會會長滿志剛及松山區里長李煥中，都有意參選，呈現參選爆炸局面。