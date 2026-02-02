房市在2025年迎來冷淡期，整體市場可以說轉變為買方市場，有一位屋主表示，自己是第一次賣房，花了一晚上跟買方議價，結果買方考慮一週後，卻說不買了，讓他感覺議價是在議心酸的，心情大受影響。許多過來人也分享自己沒有成交的經驗，還有部分網友認為，屋主的底價被騙出來了。
談價一整晚卻沒成交 過來人分享經驗
原PO在臉書社團「買房知識家」發文表示，自己是第一次賣房，不知道議價前要簽斡旋單，花了一個晚上談完價格，房仲讓買方回去考慮一週，結果就沒有然後了，「花了一個晚上在那邊議價，是在議心酸的，整個被莊孝維」，心情大受影響。
有過來人看到後分享自己的經驗，他的買方已經簽了斡旋單，雙方約出來見面談，買方的朋友一直跟買方咬耳朵，後來買方突然發脾氣，說不買了，但隔了一個星期，這間房子以更高的價格成交了。也有人是都談妥價格，準備要簽約了，賣家卻突然說不賣了。
最後一刻反悔人多 眾人提醒底價被套出來
還有房仲分享，自己有一位買方想了一個晚上，隔天說要下斡旋，買方工作的地方很遠，他專程騎車過去收斡旋金，接著他約了屋主見面談，到了談價的那天，買方本人最後才到現場，但一進來就說，他不要買了，讓房仲超傻眼，不要買可以趕快說，屋主都從大老遠來了，最後他只能不斷的道歉鞠躬。
有部分網友提醒，這可能是房仲在測試屋主底價，會讓原PO在未來失去談判籌碼，「完蛋了，屋主底價被騙出來了」、「你成功讓仲介知道你實際的底價了，下次再出的價格也都不會比現在底價還高」、「沒有讓你簽名，很扯，有可能是假的」、「你的底價被探了」、「買方仲介找人裝的，根本沒買方」。
買房議價順序曝光 先填斡旋單再議價、簽約
對於有不少人質疑為什麼沒有簽斡旋單，原PO表示，雙方因為一些細節沒有確定，像是買方想簽訂，貸款如果沒有到一定成數，希望能無條件解約不違約，以及屋況修繕等還未談妥，因此房仲沒有給原PO簽斡旋單，不然違約後續處理會很麻煩。
一般來說，有意購買中古屋的買方，可透過房仲提出願意支付的斡旋金金額，買方再填寫斡旋單，包括購屋出價、斡旋金金額、斡旋時間等資訊，斡旋單上也會註明若交易不成功，斡旋金的處理方式，接著就是等賣方回覆，賣方如果在斡旋時間內接受條件，雙方就可以進入簽約階段，賣方如果拒絕會沒回應，則需要依約把斡旋金退給買方；若雙方接受斡旋條件，會正式進行簽約，並完成後續過戶、付款等流程。
資料來源：買房知識家、住商不動產
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「買房知識家」發文表示，自己是第一次賣房，不知道議價前要簽斡旋單，花了一個晚上談完價格，房仲讓買方回去考慮一週，結果就沒有然後了，「花了一個晚上在那邊議價，是在議心酸的，整個被莊孝維」，心情大受影響。
有過來人看到後分享自己的經驗，他的買方已經簽了斡旋單，雙方約出來見面談，買方的朋友一直跟買方咬耳朵，後來買方突然發脾氣，說不買了，但隔了一個星期，這間房子以更高的價格成交了。也有人是都談妥價格，準備要簽約了，賣家卻突然說不賣了。
還有房仲分享，自己有一位買方想了一個晚上，隔天說要下斡旋，買方工作的地方很遠，他專程騎車過去收斡旋金，接著他約了屋主見面談，到了談價的那天，買方本人最後才到現場，但一進來就說，他不要買了，讓房仲超傻眼，不要買可以趕快說，屋主都從大老遠來了，最後他只能不斷的道歉鞠躬。
有部分網友提醒，這可能是房仲在測試屋主底價，會讓原PO在未來失去談判籌碼，「完蛋了，屋主底價被騙出來了」、「你成功讓仲介知道你實際的底價了，下次再出的價格也都不會比現在底價還高」、「沒有讓你簽名，很扯，有可能是假的」、「你的底價被探了」、「買方仲介找人裝的，根本沒買方」。
對於有不少人質疑為什麼沒有簽斡旋單，原PO表示，雙方因為一些細節沒有確定，像是買方想簽訂，貸款如果沒有到一定成數，希望能無條件解約不違約，以及屋況修繕等還未談妥，因此房仲沒有給原PO簽斡旋單，不然違約後續處理會很麻煩。
一般來說，有意購買中古屋的買方，可透過房仲提出願意支付的斡旋金金額，買方再填寫斡旋單，包括購屋出價、斡旋金金額、斡旋時間等資訊，斡旋單上也會註明若交易不成功，斡旋金的處理方式，接著就是等賣方回覆，賣方如果在斡旋時間內接受條件，雙方就可以進入簽約階段，賣方如果拒絕會沒回應，則需要依約把斡旋金退給買方；若雙方接受斡旋條件，會正式進行簽約，並完成後續過戶、付款等流程。
資料來源：買房知識家、住商不動產