市場關注輝達執行長黃仁勳何時與台北市長蔣萬安會面，並舉行新總部用地簽約儀式，蔣萬安今（2）日稱2月10日到15日之間就會簽約。黃仁勳則回應，「也許吧，我不知道」，不過他也直言，他從現在開始非常忙錄，強調如果有典禮、重大活動就會回來。蔣萬安今天出席台北市萬華區115年度「市長與里長有約」，接受媒體聯訪談到輝達簽約時間表示，一切都會照相關期程進行，這個星期就會召開估價審議會，審議會確定之後就可以議價，就會完成議價訂約，農曆年前2月10日到15日之間就會簽約。至於黃仁勳是否再訪台，蔣萬安說，這要看黃仁勳和團隊對於黃仁勳的行程安排；但是相關進度不受影響，會往前推進。而黃仁勳今天行程來到第五天，預計將於今日離開台灣返回美國，他今日也約莫11點左右才從飯店走出來見媒體與粉絲，針對與北市府會面一事，他表示，不知道自己下週會不會再回來台灣，他還反問媒體，「應該回嗎？」他坦言，自己從現在開始會非常忙碌，對他來說會是超級忙碌的一年。「我會盡力。」但他也強調，如果有典禮、重大活動，他就會回來台灣。另外，有媒體問到他是否依然會參加今年的COMPUTEX（台北國際電腦展），他表示，絕對會來參加COMPUTEX，因為輝達今年有很多要發表的新資訊很，他大概也會做一場主題演講。