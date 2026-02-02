我是廣告 請繼續往下閱讀

▲法務部廉政署製作的「反貪腐公約與我國廉政推動」數位課程，獲得2026年的「布蘭登霍爾卓越獎」金獎。（圖／廉政署提供）

▲廉政署製作的「反貪腐公約與我國廉政推動」數位課程，獲頒布蘭登霍爾卓越獎「教育技術卓越類別」的金獎。（圖／廉政署提供）

素有「學習界奧斯卡獎」之稱的「布蘭登霍爾卓越獎（Brandon Hall Group Excellence Awards）」，今年將教育技術卓越類別（EdTech Excellence Awards）金獎頒給我國法務部廉政署，對於台灣反貪腐工作的努力給予「國際級肯定」。《聯合國反貪腐公約》是全球反貪腐法制的最上位規範，由廉政署製作獲獎的數位課程「聯合國反貪腐公約與我國廉政政策推動之簡介」，內容涵蓋三大核心：一、公約精髓與全球概況：帶領閱聽者深入解析公約核心條文，掌握國際反貪腐的最新趨勢與合作機制。二、自主遵循的歷程：詳細記錄臺灣在非聯合國會員國的背景下，如何主動接軌國際，將國際規範轉化為國內法律制度的成就。三、在地化實踐與政策亮點：課程最終聚焦於我國當前廉政政策重點，透過具體案例分析，引導閱聽者理解臺灣如何將公約精神落實為透明治理、社會參與及企業誠信等在地化行動方案。廉政署此次獲頒金獎，是臺灣廉政與國際接軌的重要指標，適逢我國將在今年舉辦《聯合國反貪腐公約》第三次國家報告國際審查；廉政署表示，在接下來的國際審查中將延續這股創新能量，向國際社會展示臺灣在透明治理、反貪腐法制及誠信教育上的深度與廣度，持續與國際專家對話，精進我國廉政政策。