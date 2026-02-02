我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞個性非常可愛，演技也獲得肯定。（圖／翻攝自IG@xinya_an）

安心亞在電影《陽光女子合唱團》中飾演酒店小姐「阿蘭」，因為走私毒品入獄，不只是片中超ㄎㄧㄤ，安心亞私下也是可愛到不行，近來有網友在Threads上分享，安心亞參加映後活動，結果疑似遇到認識的粉絲，興奮和對方打招呼，但因為人太多她得一邊退後，結果轉身時直接撞上安全門，還發出低吼的聲音，讓許多人笑瘋。有網友在Threads上分享一則短影音，只見安心亞穿著《陽光女子合唱團》的上衣，場景應該是在電影院，她興奮地瞪大眼睛跟粉絲揮手，但因為人太多，她也正要離開，必須一直往前走，但她似乎有些依依不捨，只能一邊退後一邊揮手，完全沒注意到已經快到門邊，下一秒她轉頭直接撞上安全門，立刻傳出超大的聲響，她也嚇到發出低吼聲。網友笑稱，「我看到了什麼好痛」。還有許多粉絲留言，直呼安心亞明明是漂亮女生，演戲、唱歌、舞蹈樣樣精通，卻總是往自己身上加綜藝哏，「笑死，真的好Q好愛」、「怎麼覺得這很阿蘭？」、「以為是漂亮女星，結果是漂亮諧星」、「阿蘭出獄也要小心安全」、「越來越喜歡安心亞」。沒想到這篇PO文也被安心亞看到，她現身留言，「什麼都看不到你什麼都看不到。」相當可愛。