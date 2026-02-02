我是廣告 請繼續往下閱讀

▲90歲達賴喇嘛憑藉《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》勇奪第68屆葛萊美獎「最佳有聲讀物、旁白和故事講述錄音獎」。（圖／海鵬影業提供）

冥想有聲專輯奪獎 聲音成為主角

名人同場角逐 首度拿下葛萊美

被視為美國樂壇年度盛事的「葛萊美獎」於今（2）日公布得獎名單，其中最令人意外的名字莫過於高齡90歲的宗教領袖達賴喇嘛，這位長年以宗教與哲學思想聞名於世的西藏流亡精神領袖，首度以音樂與聲音作品之姿，站上全球最高規格的音樂殿堂，消息曝光後迅速引發國際社群熱烈討論，也被外界形容為「最不可能卻最合理的得主」，不少關注葛萊美獎的粉絲也驚呼：「真的超扯！」達賴喇嘛此次憑藉作品《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》（Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama），勇奪第68屆葛萊美獎「最佳有聲讀物、旁白和故事講述錄音獎」，該作品以達賴喇嘛本人的演說與思維為核心，結合冥想引導與哲學反思，透過聲音形式傳遞他多年來倡導的內在平衡與心靈覺察，成功在競爭激烈的類別中脫穎而出。該張得獎專輯在音樂設計上，融入印度斯坦古典音樂的旋律與節奏，整體氛圍平靜而富層次，主題圍繞正念、和諧與身心健康，製作團隊表示希望讓聽眾在聆聽過程中，不只是接收語言內容，而是透過音樂與聲音節奏，進入沉澱與自我對話的狀態。由於達賴喇嘛本人未能親自出席頒獎典禮，當晚由參與製作的音樂家Rufus Wainwright代為上台領獎，場面同樣受到矚目。值得一提的是達賴喇嘛此次得獎並非「陪榜式榮譽」，而是在強敵環伺下勝出，與他同場競逐該獎項的包含法國歌手Fab Morvan、美國最高法院大法官Ketanji Brown Jackson，以及葛萊美獎常任主持人Trevor Noah。此外本屆葛萊美也同樣見證另一位跨界得主，知名導演史蒂芬史匹柏同樣首度獲獎，讓本屆典禮被形容為「跨領域大集合」。達賴喇嘛此番獲獎已不單只是音樂成就，而是象徵其思想影響力透過不同媒介持續擴散，從宗教領袖到有聲作品創作者，他以聲音作為橋梁，成功跨越年齡、文化與宗教界線，也再次證明葛萊美獎近年對多元敘事形式的高度重視。這座獎項對達賴喇嘛而言，不只是個人里程碑，更像是他長年倡議理念，被全球主流文化聽見的一次重要時刻。