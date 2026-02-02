台南北區一家鐵板燒店1月31日深夜發生插曲，一名男店員深夜獨自值班，因上完廁所趕著招呼臨時上門的客人，褲子未繫好不慎滑落，還在門口跌倒，突如其來的畫面讓客人誤以為遇到危險，當場轉身逃離，整段過程被監視器拍下後在網路瘋傳，累積觀看次數突破500萬，引發大量討論。店家事後發文澄清並道歉，強調員工並不是「變態」，希望能找出該位客人招待餐點賠罪，結果當事人還真的透過友人回應，表示自己當下以為還沒睡醒才驚慌跑走，未來會再找時間去店內用餐。
鐵板燒師傅迎客「突脫褲跌倒」！客人嚇壞轉身就逃
事件發生於1月31日深夜，當時店內僅有一名男店員獨自作業，他趁著沒有客人空檔，抽空到廁所解決生理需求，沒想到一走出來就遇到顧客進店。由於他近期減重有成，褲子偏鬆又來不及綁好，他急著上前招呼時，褲子突然滑落，又被褲腳絆倒，整個人跌坐在地。
突如其來的意外讓準備用餐的男顧客當場嚇壞，誤以為遇到不尋常情況，立刻轉身奪門而出，完全沒有給店員解釋的機會，店員則是急忙穿好褲子要追出，卻還是慢了一步。
事後，鐵板燒店老闆在社群平台發文還原經過，並附上監視器畫面替員工澄清，強調對方並非刻意暴露，更不是變態，只是因為一人顧店、發生臨時狀況才會出糗，對嚇到客人深感抱歉。
老闆也幽默向當晚的顧客喊話，若看到這則貼文，歡迎回店用餐，小店願意免費招待鐵板燒或大阪燒賠罪，甚至希望能取得對方當時拍下的畫面留作紀念，「我們有發現你因為好奇回頭拍他跌倒的樣子，如果有成功拍到，老闆娘說他想要備份。」
鐵板燒師傅急喊：我不是變態！監視器畫面曝光全笑翻
從店內監視器畫面可見，穿著黑色無袖背心的男店員，在發現有客人進門後，急忙從後方衝出，卻因褲子未綁好又踩到褲腳，當場摔倒。他立刻起身想上前招呼，但客人已嚇得狂按自動門按鈕逃離。
從店門口另一個角度則拍到，顧客原本正常進店要用餐，下一秒突然看到跌倒掉褲的店員，當下立刻轉身衝出店外，逃跑過程卻還折返，想躲在機車後方拍照，整段過程彷彿即興喜劇。
影片曝光後迅速在網路擴散，吸引大量網友留言，「剛進店就看到一個人褲子沒穿好跑過來還跌倒，正常人應該都會嚇到」、「員工跌倒已經很好笑，回頭拍照才是精華」、「看第三次還是笑到黑姑真的」。不過也有部分網友質疑整起事件過於戲劇化，懷疑是否有劇本、刻意操作話題，意外替店家帶來另類曝光，「只有我覺得那客人的反應是演出來的嗎」，「跌倒也像演的」。
客人嚇瘋逃跑！事後現身還原現場：以為沒睡醒
事件延燒後，當事店員也親自留言說明，因爲老闆與其他員工一早就要上班，所以宵夜時段是自己主動提出獨立值班，這也並非刻意製造話題，請外界不要誤會。
被嚇到的顧客不久後竟也真的出現，並透過友人回應，當晚是半夜醒來想找東西吃，一進門就看到店員褲子滑落又跌倒，當下以為自己還沒睡醒，整個嚇醒才會先跑掉。事後回頭拍照，只是想確認沒有看錯，覺得不好意思才沒有再進店用餐，之後會找時間再去一次。
資料來源：Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
事件發生於1月31日深夜，當時店內僅有一名男店員獨自作業，他趁著沒有客人空檔，抽空到廁所解決生理需求，沒想到一走出來就遇到顧客進店。由於他近期減重有成，褲子偏鬆又來不及綁好，他急著上前招呼時，褲子突然滑落，又被褲腳絆倒，整個人跌坐在地。
突如其來的意外讓準備用餐的男顧客當場嚇壞，誤以為遇到不尋常情況，立刻轉身奪門而出，完全沒有給店員解釋的機會，店員則是急忙穿好褲子要追出，卻還是慢了一步。
老闆也幽默向當晚的顧客喊話，若看到這則貼文，歡迎回店用餐，小店願意免費招待鐵板燒或大阪燒賠罪，甚至希望能取得對方當時拍下的畫面留作紀念，「我們有發現你因為好奇回頭拍他跌倒的樣子，如果有成功拍到，老闆娘說他想要備份。」
從店內監視器畫面可見，穿著黑色無袖背心的男店員，在發現有客人進門後，急忙從後方衝出，卻因褲子未綁好又踩到褲腳，當場摔倒。他立刻起身想上前招呼，但客人已嚇得狂按自動門按鈕逃離。
從店門口另一個角度則拍到，顧客原本正常進店要用餐，下一秒突然看到跌倒掉褲的店員，當下立刻轉身衝出店外，逃跑過程卻還折返，想躲在機車後方拍照，整段過程彷彿即興喜劇。
客人嚇瘋逃跑！事後現身還原現場：以為沒睡醒
事件延燒後，當事店員也親自留言說明，因爲老闆與其他員工一早就要上班，所以宵夜時段是自己主動提出獨立值班，這也並非刻意製造話題，請外界不要誤會。
被嚇到的顧客不久後竟也真的出現，並透過友人回應，當晚是半夜醒來想找東西吃，一進門就看到店員褲子滑落又跌倒，當下以為自己還沒睡醒，整個嚇醒才會先跑掉。事後回頭拍照，只是想確認沒有看錯，覺得不好意思才沒有再進店用餐，之後會找時間再去一次。