年底即將舉行地方首長大選，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，民眾黨主席黃國昌也宣布競逐，不過，國民黨新北市長人選仍未定，李四川、劉和然呼聲高。對此，藍營新北市黨部主委黃志雄今（2）日給答案，表示黨部基調是會在農曆年前確定最終人選，雙方陣營協調不成就會初選，年後會和民眾黨展開協調。黃志雄今上《POP撞新聞》專訪表示，針對市長選舉召開的內部會議，與會者都是地方重要仕紳，會中也做出決議，農曆新年前一定要確定人選，過程以協調為主，若雙方陣營意見相左，不排除進入初選階段，但是會在2月15日前會確認最終人選。而被問到各陣營是否派代表或本人出席會議？黃志雄提到，開會之前有徵詢過雙方意見，會議結論也有讓雙方知道，基本上大家都認同。不過考量李四川與劉和然都有公職在身，所以黨部仍積極居中協調。黃志雄表示，目前的基調是過年前確定人選，因為年後要與民眾黨展開協調。目前藍營小雞也非常焦慮，畢竟綠營人選底定，藍營仍未定案，內部也有壓力，而考量雙方目前各自有公務，所以不宜在公開場合強烈表態或說明，因此目前仍以協調為主，協調不成就會初選。針對目前協調進度，黃志雄表示，李四川與劉和然陣營都有表達意見，不過2人尚未碰面。但黃志雄強調，協調會將會邀請地方重要人士出席，新北市長侯友宜也會在其中扮演重要協調者身份。