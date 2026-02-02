我是廣告 請繼續往下閱讀

去年連霸失利的中信兄弟今（2）日在屏東基地展開新年度春訓，領隊劉志威受訪時，被問到本季臺北大巨蛋場次議題，他透露整體場次比去年少，正確數字等待聯盟公告。據了解，兄弟本季在大巨蛋的主場場次可能落在11場，劉志威坦言，今年對各隊來說較為艱苦，「我相信接下來各個球隊也都會努力，雖然場次沒那麼多，但還是會努力、想辦法把職棒在大巨蛋的產值提升。」去年賽季大巨蛋共有66場比賽，本季聯盟尚未公布完整場次，不過大方向各隊擁有假日2輪（6場），屬地台北的味全龍則是假日3輪（9場），其他檔期由各隊自行接洽。兄弟領隊劉志威今日受訪時表示，大巨蛋場次好早已確定，目前等待聯盟官方宣布，不過他透露，今年兄弟在大巨蛋主場的場次會變少，「這件事情，等官方正式宣布後，我覺得可以好好討論這件事情，畢竟大巨蛋也不是我們可以控制的。」兄弟2024年球季為10場大巨蛋主場，去年則是15場大巨蛋主場。劉志威說，站在球團立場，當然會希望大巨蛋主場的場次增加，但目前的結論就是場次變少，「今年平日場次變多、假日場次變少，聯盟是處理基本大巨蛋事務，這個我們尊重，所以今年大巨蛋是比較艱難。」據了解，兄弟本季在大巨蛋的主場場次可能落在11場。劉志威認為，大巨蛋啟用後，加上12強奪冠，這2年發揮很好的效應，也讓棒球產業升級，「球團的經營，是運動娛樂化的開端啦。我相信接下來各個球隊也都會努力，雖然場次沒那麼多，但還是會努力、想辦法把職棒在大巨蛋的產值提升。」劉志威直言，「運動娛樂化」的核心還是核心，娛樂只是媒介，「有大巨蛋的媒介進來，運動專業也有提升，包裝娛樂才有效果。」劉志威說，目前各隊都努力將專業的內容提升，再透過大巨蛋包裝娛樂化，拉升職業棒球的產值，「如何繼續提升，這是接下來大家的挑戰。」