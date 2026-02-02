BTS成員V（金泰亨）個人寫真書與展覽話題再掀熱潮，他在首爾舉辦的《V TYPE 非 : ON-SITE IN SEOUL》展覽於昨（1）日迎來最後一天，V本人也低調現身現場，卻意外上演一幕「本尊就在你後面」的名場面，當粉絲專心在展區內替V留下便條紙祝福時，完全沒發現畫像本尊就站在身後，V親自拍下這一刻並上傳到Weverse，幽默喊話「後面後面」，瞬間笑翻全網。
V現身自己展覽 粉絲不知道本尊在後面
V的展覽現場不只陳列大量肖像作品，真正引爆討論的，其實是一段「粉絲完全沒發現本尊就在身後」的名場面！當時有2位ARMY站在展區內，專心替V的畫像貼上便條紙留言，卻不知道V本人就站在他們正後方，幾乎擦身而過。V事後將照片曝光，網友才瞬間湧入留言狂喊：「快轉頭啊啊啊，金泰亨本人就在後面！」而V全程沒有打擾粉絲，只是低調靜靜記錄下這一幕，讓其他人好羨慕。
V繼去年夏天推出首本個人寫真書《TYPE 1》後，也公開了第二本個人寫真書《TYPE 非》，內容完整紀錄他在入伍前、2022年至2023年間的模樣，全書共278頁，收錄大量寫真影像，並附上書籤、明信片組與貼紙等收藏品，呈現出他私下較少曝光的一面。
搭配寫真書推出的實體展覽《V TYPE 1非: ON-SITE IN SEOUL》，已於2026年1月20日至2月1日在首爾Frieze House舉行，展覽期間每日開放時間為10：00至22：00，門票售價27,000韓元，僅開放線上預約、不提供現場購票，而昨日正好是展覽最後一天，V也親自到場，低調現身展區內與粉絲同場觀展，意外留下被粉絲「無視本尊」的經典畫面。
