我是廣告 請繼續往下閱讀

▲奧莉維亞迪恩認為移民的前輩都是值得被歌頌的。（圖／美聯社）

怪奇比莉（Billie Eilish）與哥哥歐康奈爾今（2）日以歌曲〈Wildflower〉拿下葛萊美最佳年度歌曲獎，這也是她蟬聯3屆拿下該獎項，怪奇比莉得獎時發表感言，怒斥美國移民局，「在被掠奪的土地上，沒有人是非法的。」移民議題也是本屆葛萊美的核心話題。根據《紐約時報》報導，怪奇比莉在台上發表得獎感言時怒斥美國移民暨海關執法局（ICE），「在被掠奪的土地上，沒人是非法的，現在很難知道該說什麼，或是做什麼，但我們必須持續發聲、抗議。」不僅如此，波多黎各的饒舌巨星壞痞兔（Bad Bunny）也在台上發表感言，「ICE滾出去！我們不是野蠻人，我們是人類、是美國人。」英國歌手奧莉維亞迪恩獲得新人獎，她的父親是英國人，母親為牙買加、圭亞那混血，她感性說道，「我以一名移民後代的身分站在這裡，我是勇氣的產物。」並認為過去走過移民之路的「前輩們」都是值得被歌頌的。