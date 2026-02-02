2026年白沙屯媽祖「粉紅超跑」到北港進香出爐了！今（2）日中午一點在白沙屯拱天宮由值年爐主擲筊，經三聖筊後確認起駕時間為4月12日，去程歷時約4天，回程也約歷時4天，全程8天7夜，開放信眾報名開放時間為3月11日，這次的進香路程也有些趕，相當考驗香燈腳體力。

▲2026年白沙屯媽祖到北港進香日程。（圖／白沙屯拱天宮）
2026白沙屯媽祖到北港進香日程

白沙屯媽祖進香受理報名：3月11日（三）至4月9日（四）

放頭旗：4月9日（四）23點20分
白沙屯媽祖登轎出發：4月12日（日)23點55分
白沙屯媽祖到北港：4月16日（四）
白沙屯媽祖進火：4月17日（五）00點10分
白沙屯媽祖回宮：4月20日（一）16點10分
開爐：5月1日（五）00點35分

▲2026年白沙屯媽祖到北港進香日程。（圖／白沙屯拱天宮）
今年報名進香外套顏色：青綠色

🟡2026年白沙屯拱天宮媽祖往北港徒步進香活動重點

2026年白沙屯拱天宮天上聖母往北港徒步進香活動，時程橫跨8天7夜，在時間分配上相當平均，「去程」從4月12日深夜起駕出發，預計於4月16日抵達北港，大約有4天的時間，「回程」則是從4月17日凌晨進火儀式完成後隨即北返，至4月20日下午回宮安座，同樣也是約4天。

根據《白沙屯媽祖婆》官網資料顯示，過去21年的進香時程最長為2017年的12天11夜，最短為2009年的6天5夜。整體而言，今年8天7夜屬於「去回各半」的稍快節奏的路程，對於信眾來說，體力分配將是順利走完全程的關鍵。

白沙屯媽祖一定要走完全程嗎？粉紅超跑位置在哪裡？

白沙屯媽祖徒步進香參與方式相當彈性，有報名香燈腳者多半會挑戰全程徒步，但沒報名也可以自由跟著媽祖婆同型。若時間或體力有限，也可選擇只走一段路，或以其他交通方式隨行，最重要仍在於虔誠心意。

近年隨著科技發展，信眾也可透過「白沙屯媽祖定位APP」即時掌握鑾轎位置，即便未能隨行，也能線上關注進香動態。此外，白沙屯拱天宮官方的白沙屯媽祖網路電視台，也讓無法親臨現場的信徒能同步感受進香氛圍。

▲GPS 義工團隊開發的「白沙屯媽祖定位APP」，可以讓信眾即時掌握鑾轎位置。（圖／白沙屯媽祖進香GP官網）
資料來源：白沙屯拱天宮

