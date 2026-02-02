我是廣告 請繼續往下閱讀

去年連霸失利的中信兄弟今（2）日在屏東基地展開新年度春訓，日籍總教練平野惠一談到去年在台灣大賽失利，他認為，ˇ與其說是「失敗」，不如用「不甘心」來形容。邁入執教第3年，他將自己比喻成「農夫」，「我原本的計畫是，第1年播種、第2年澆水、第3年開花，但現實總是沒那麼順利。」平野開玩笑表示，「可能水澆太多了，或是不夠。」兄弟去年球季以70勝50敗、勝率5成83蟬聯聯盟年度第1名，卻在台灣大賽以1勝4敗不敵年度第3名的樂天桃猿，與冠軍2連霸差肩而過。對於去年的失利，平野直言，「棒球本身就是一個容易失敗的運動。贏球有時候很難解釋為什麼，但輸球的原因通常很明確。」平野認為，比起說去年賽季是「失敗」，更讓他覺得是「不甘心」。平野表示，選手都已經用盡全力去面對台灣大賽，「如果說是輸球是誰的錯，那就是我的責任。」平野2024年球季接任兄弟總教練，今年進入到執教第3季，談到整體心境上的改變，平野透露，與他剛上任的計畫完全不同走向。平野笑說，「我原本的計畫是，第1年播種、第2年澆水、第3年開花，但現實總是沒那麼順利。」平野在帶隊首年就奪冠，去年卻挑戰衛冕失利，「可能水澆太多了，或是不夠。這雖然是玩笑話，但我過去一直都在思考，『如果我是總教練，碰到這種情況會怎麼做？我會預想最好與最壞的結果。』」不過平野認為，除了球隊戰績，他最開心的就是觀眾人數逐年增加、商品賣得好，「我覺得這也是總教練的重要工作之一，就是要把球迷留住，希望今年球迷能再多多進場支持。」