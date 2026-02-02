我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣彩券公司推出新春刮刮樂持續傳出有人中獎好消息，更有人刮中500萬元頭獎。台彩今（2）日透露，幸運兒在店內聽到店員討論刮刮樂「五路財神」彩券上的財神爺圖像，跟店裡供奉的財神爺有幾分相似，因此，臨時決定加買1張尾數「8」號的「五路財神」，結果刮中頭獎500萬元，還包了紅包給店員。台彩目前推出10款新春刮刮樂，其中「五路財神」，每張售價500元，頭獎500萬元共有8個，總中獎率40.72%，今日傳出南投縣埔里鎮薰化里西寧路17號「鑫勇得彩券行」有一名年約30多歲的男子刮中500萬元頭獎。根據彩券行代理人蔣小姐轉述，這位幸運兒當天原本在刮「1200萬大吉利」，期間聽到店員在討論刮刮樂「五路財神」彩券上的財神爺圖像，跟店裡供奉的財神爺有幾分相似，於是他臨時決定加買一張尾數8號的「五路財神」。沒想到過了不久，他走到櫃檯前淡定輕聲的對店員說：「我中頭獎了」。經店員協助確認後，才露出開心的笑容，除了隨即打電話向家人報喜之外，也特地包了一個紅包給店員。代理人蔣小姐也開心表示店裡開出大獎後為感謝店裡附近的媽祖廟保佑，特別奉上一盆蘭花叩謝神明，並祈求店內能持續傳出中獎好消息。