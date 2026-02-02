我是廣告 請繼續往下閱讀

年底將舉行地方首長大選，高雄市長將由民進黨立委賴瑞隆，對決國民黨立委柯志恩，選情引外界關注。《新頭殼》今（2）日公布最新民調，其中，70歲以上、國中以下、專科學歷者較支持賴瑞隆。該民調詢問「年底高雄市長選舉，在民進黨的賴瑞隆、國民黨的柯志恩這2個人當中，請問您最希望哪一位來做我們的市長？」結果顯示，賴瑞隆支持度達43.9%，高於柯志恩的32.3%，雙方差距11.6個百分點。無明確意見者則佔23.8%。若以年齡層來看，賴瑞隆在「70歲以上、國中以下、專科學歷者」族群中的支持度較高。不過，在「50-59歲、研究所以上學歷」的族群中，支持柯志恩的比例高達44.5％，支持賴瑞隆的有40.8%。另一方面，「40-69歲、高中職、專科及研究所以上學歷者」也較多支持柯志恩。本次民調由《新頭殼》委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年1月29日至1月30日，針對20歲以上高雄市民進行CATI電話訪問，共完成1,083份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約±2.98個百分點，並依人口結構進行加權。