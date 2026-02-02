我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市西屯區都會公園旁驚見白骨！1月29日上午，一名民眾在都會園路散步期間，偶然察覺路旁草叢有異常隆起，在好奇心驅使下趨前查看，沒想到赫然發現一具白骨，警方獲報後立即出動鑑識小組封鎖現場進行勘驗，根據初步調查，現場並無外力介入的打鬥痕跡。警方隨後從死者身上攜帶的證件得知，死者身分為57歲的陳姓男子。根據資料顯示，陳男早在去年9月就已被家屬通報失蹤，沒想到失蹤4個月後卻在草叢中被發現，且已化作枯骨。雖然家屬獲報到場後已初步確認身分，但全案仍交由台中地檢署進行DNA比對鑑定，以正式釐清死因及身分。