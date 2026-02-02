我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中信兄弟2026年教練團主要調整名單。（圖／Gemini AI／記者黃建霖監製）

中信兄弟球團今（2）日正式公布2026年新球季完整教練團陣容，卻意外出現令人莞爾的爆笑插曲。在教練團合影時，身高169公分的總教練平野惠一，恰巧站在身高196公分的艾迪頓（Nick Additon）與193公分的王建民兩位「巨投」級教練中間，瞬間形成強烈的「最萌身高差」，畫面逗趣。面對兩側突如其來的「身高攻擊」，平野惠一在受訪時忍不住開玩笑大嘆無奈。他幽默地澄清：「不是我太矮！是他們太高了！」平野笑稱，為了畫面和諧，他還不得不拜託王建民和艾迪頓拍照時稍微「蹲一下」，不要讓自己太沒面子。最後他更搞笑地做出總結：「這個球團（中信兄弟）是總教練被欺負的球隊。」引發現場一片笑聲。儘管開場氣氛輕鬆詼諧，但中信兄弟迎戰2026球季的教練團佈局卻是充滿野心與專業深度。為深化專業結構並接軌國際主流，球團延攬具日職經驗的西田明央與後藤駿太擔任一軍打擊教練，分別專責「打擊策略」與「打擊機制」。球團期待仰賴兩位年輕教練對於科技輔助訓練、影像與數據分析的高度適應力，全面強化團隊打擊的規劃與執行。此外，球團更重磅邀請韓職傳奇球星李大浩擔任客座打擊教練，協助整合數據與實務經驗。同時，去年曾客座春訓的工藤公康，以及日本知名的「鴻江訓練」團隊也將來台指導，從多面向協助球隊深化身體機能發展。在內部人事調整方面，剛對總教練發動「身高攻擊」的艾迪頓教練任務加重，新球季將兼任農場投手發展總監；資深左投彭識穎則正式卸下球員身份，轉任二軍助理投手教練。原二軍首席林明憲將專職擔任農場野手總監，持續深耕農場系統，協助年輕選手發展。一軍打擊教練： 西田明央、後藤駿太（新任）投手教練兼任農場投手總監： 艾迪頓（Nick Additon）農場野手總監： 林明憲（專任）二軍投手教練： 林恩宇（專任）二軍打擊教練： 歐文揚（新任）二軍助理打擊教練： 郭峰駿（職務調整）二軍助理投手教練： 彭識穎（新任，球員轉職）