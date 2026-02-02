我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Makiyo說，她透過大S學習如何做一位母親。（圖／記者朱永強攝影）

▲大S去年過年赴日本旅遊，不幸染上流感併發肺炎於東京醫院病逝，2月2日是她逝世1周年忌日。（圖／asosbarbiedee IG）

大S（徐熙媛）去年過年赴日本旅遊，不幸染上流感併發肺炎於東京醫院病逝，今（2）日是她逝世1周年忌日，稍早，徐家人陸續現身金寶山為大S紀念雕像揭幕。「S幫」Makiyo近日接受陸媒訪問，透露大S生前教養兒女只會點頭不會搖頭，不僅鼓勵孩子做任何事，眼神還總是落在小孩身上，甚至會把兒女隨地撿的石頭和自己的珠寶放一起。Makiyo於大S過世周年前接受陸媒《人物》訪問，透露大S是一位「只會點頭的媽媽」，不同於亞洲父母總會對小孩說「不可以這樣」，大S對小孩永遠都在說「Yes、Yes、Yes」，「孩子去户外玩，撿回來的石頭、抓到的小青蛙或魚，很多家長都會說這些不要帶回家，但徐熙媛都會仔細收起來，還會把孩子撿的石頭和自己的珠寶放在一起。」此外，Makiyo分享，大人的聚會，小孩總是被忽視，只有大S的眼神永遠是看著孩子，「無論身邊坐著誰家的孩子，只要小孩開口說話了，她就會注視著孩子，認真地聽完每一句話，並且不斷點頭。」給予小孩滿滿的肯定。Makiyo說，她透過大S學習如何做一位母親，只要自己帶兒子帶到崩潰、想要發脾氣、對孩子Say No時，都會聽到大S輕聲地喊她「Maki醬...」，自己就會立刻平靜下來，「大S姐姐走了，但她沒有帶走什麼，她全部都留下了」，Makiyo說道。大S紀念雕像將在今天下午進行揭幕儀式，稍早，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊S媽、小S、蔡康永、大S老公具俊曄已經抵達現場，現場有不少工作人員陪同家屬，而大S紀念雕像目前依然用粉色的布幔蓋住，今日天空下起大雨，現場除了搭起棚子，也準備多把雨傘。大S紀念雕像由具俊曄設計，他特地在雕像前設計9個排列成S形的蜿蜒台階，原因為他的姓氏「具」在韓文發音中同數字「9」，因此才刻意設計成9階，S形則代表大S，象徵夫妻倆綿延不斷的愛。