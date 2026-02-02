我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣彩券公司今（2026）年推出的新春刮刮樂持續有人中大獎！台彩今（2）日透露，彰化一名年約40歲男子龍年就曾獲「夢境指引」，夢見彩券行有「群龍盤旋」，刮中了「2000萬超級紅包」100萬元，今年又夢見「萬馬奔騰」，到彩券行隨手挑選一張「1200萬大吉利」，沒想到竟然再度幸運刮中100萬元。刮刮刮「1200萬大吉利」，每張售價1000元，也是面額1000元刮刮樂中頭獎獎金最高的遊戲，頭獎1200萬元共有8個，二獎100萬元多達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70%。今日也傳出在彰化縣和美鎮山犁里道周路238號「寶你發彩券行」有人刮中100萬元。根據彩券行代理人李小姐轉述，中獎人是一名年約40歲的男性，並透露自己已經不是第一次獲得「夢境的指引」。龍年2024年時，他曾經夢見彰化另一家彩券行裡有「群龍盤旋」，憑著直覺前往該店，只買了1張「2000萬超級紅包」，便幸運刮中100萬元。今年這位強運男又夢見「萬馬奔騰」的壯闊景象，起初他並未放在心上，直到當天開車路過一家彩券行時，心中突然湧現強烈念頭，便立即停車、快步走進彩券行，隨手挑選一張「1200萬大吉利」，沒想到竟再度幸運刮中100萬元。