▲院方上前安撫並勸導該名員工，消防人員則趁男子不注意之際將其拉回安全區域。（圖／翻攝畫面）

位於台北市中山區的馬偕醫院今（2日）有一名員工在臉書上發長文透露自己遭到霸凌及誣陷性騷擾，於臉書上PO出自己在馬偕醫院（兒童醫院）6樓的女兒牆上的照片，嚇壞不少網友。警消於上午11時許獲報後不敢大意，立即架設氣墊並拉起封鎖線，而男子則被發現躺在6樓的女兒牆上。對此，馬偕醫院也做出回應，表示經過勸導已確保該員安全並就醫治療，也證實其已接受輔導長達3年時間。一名游姓男子在臉書社團「爆料公社」上發文，開頭便控訴馬偕醫院用職權霸凌與入罪，表示自己在前單位服務期間，有女同事彎腰時衣物不慎碰到手部，慘遭對方指控性騷擾，最終演變成霸凌，導致自己走投無路。並PO出一張自己站在6樓女兒牆上俯瞰的視角。警消獲報到場後，發現該名男子情緒激動，獨自站立於醫院6樓窗戶露台邊緣，隨時有墜落風險。立即實施交通管制及現場封鎖外，並同步通報消防人員到場架設氣墊戒備。為爭取救援時間，院方一方面耐心對該名男子進行安撫與勸導，試圖降低其戒心並轉移注意力；另一方面與消防人員趁男子不備之際，警消人員伺機一擁而上，合力將其從危險邊緣拉回安全區域。該名男子獲救後情緒仍不穩定，為確保其生命安全，警方當場依警察職權行使法將其管束，並交由醫護人員進行後續治療與評估，同時通知家屬到場照護。對此，馬偕醫院也發出聲明表示，該名員工於3年前之霸凌與性平等相關案件均已完成調查並已釐清結案，包括醫師、主管、心理師及牧師等人都對該員進行輔導，關懷及訪視時間已長達3年，最近一次會談日期為上月26日，「當時情緒尚稱穩定，但未涉及其個人健康問題。」今（2日）在非預期情狀下採取激烈行動，「經過勸導已確保該員安全並就醫治療。」至於員工健康狀況等問題，基於病人隱私保護不進行發言。