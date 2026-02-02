我是廣告 請繼續往下閱讀

前宜蘭縣建設局長／林旺根交通部陳世凱部長昨天對前交通部賀陳部長及民團有關高鐵延伸的質疑回應說：「宜蘭大多數民代都支持高鐵」。報告陳部長、正確的說法應該是：「宜蘭大多數民代都不敢反高鐵」，中央要送宜蘭四千億的大禮又不用地方買單誰敢反對？尤其在此選舉的敏感時刻這等於是政治自殺，睿智用心又了解宜蘭的民代怎不知高鐵對宜蘭的用處？私下表示支持直鐵的很多、而阻礙頭城、礁溪、宜蘭、羅東幾個主要城市發展的鐵路立體化才是他們所殷殷期盼。我們十分認同和感佩陳部長「交通部不會亂花錢、歡迎大家理性務實討論」的態度，陳部長您知道近日送了高鐵延伸宜蘭及未來含北延礁溪頭城的鐵路高架化兩項總計近五千億的大禮給宜蘭？您知這兩項宜蘭的世紀工程連同現有國五高架路三條龐大交通工程未來會如卷麻花式的在頭城經礁溪到宜蘭狹小的平原廊帶粗暴地呈現，而高鐵延伸宜蘭路廊不但跟未來的鐵路高架交會及平行重疊，更在美麗的蘭陽平原再劃一刀疤痕和對沿線地區環境的衝擊影響？部長知道路廊沿線頭城礁溪等鄉鎮12個行政和法人團體曾連署要求鐵道局在地方再多辦一場公聽會卻未獲得積極的回應？（許多民眾對此重大議題至今仍所知有限？）而高鐵在宜蘭只設一站宜蘭和花東地區地區的民眾未來轉乘會有多不方便？如果環島高鐵是一個未經可行性評估的假設議題，同樣的軌道運輸有必要這樣投資而讓您所管轄的高鐵和台鐵公司去搶奪宜蘭及東部有限的運量而製造雙輸的局面？敬愛的陳部長，如果您願意拿出其中一半（2500億）的經費並由中央全額買單，讓北宜間得到一條從南港到蘇澳一小時可達的捷運化高架化鐵路，如果您願意再給五百億我們會用於積極改善縣內的公共運輸和幾段重要交通瓶頸路段的改善，那宜蘭乃至花東地區的民眾都會對您感恩戴德，當然剩餘的兩千億如果可以發給宜花東縣民每人20萬元，那大家都會更感謝您，當然我這樣也比較不會被鄉親罵。●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com