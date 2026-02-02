台灣旅客的信譽染上汙點！昨（1）日，有台灣旅客在日本北海道預約接機服務卻無故爽約，甚至將司機封鎖，導致司機在新千歲機場乾等 2 小時，讓日本包車公司只好發文尋人，引爆台灣網友怒火。而該名旅客身分也被網友查出，疑為高雄一間便當店老闆。
預約接機服務卻放鳥！日本包車公司發文尋人
日本一間包車公司「日本包車嚮導諮詢」昨（1）日在社群平台 Threads 發文表示，有一名旅客預約北海道新千歲機場接機服務後卻未現身，司機依約到場苦等近 2 小時仍不見人影，嘗試聯繫時才發現已遭對方封鎖通訊軟體。
包車公司指出，該名旅客事前並未支付任何訂金，但公司仍依約派遣司機前往機場等候，期間多次撥打電話皆無法接通，最終才確認對方已將公司帳號封鎖。業者強調，日本相當重視商業信譽，即使旅客臨時取消，只要提前告知都可協調處理，但此次完全失聯，讓司機在機場苦等 2 小時。
包車公司隨後又更新狀況指出，該名旅客已經撤下社群平台頭像、隱藏高雄市地標外，連 LINE 的頭像與背景也一併移除，似乎想要避風頭。
影響台灣旅客信譽！放鳥客人身分被揪出
本起台灣旅客放鳥日本包車公司的事件曝光後，隨即引發大批台灣網友怒火，紛紛痛批此舉影響台灣人在日本的形象。
對此，網紅「四叉貓」根據包車公司提供的對話截圖與通訊軟體資訊，指認該名旅客疑似為高雄市一間便當店的經營者，並指出對方在事件曝光後，迅速更改 LINE 與社群媒體頭像，疑似試圖規避追查。
而目前該便當店也遭網友灌入大量一星負評，不少人留言「台日友好不是這樣被糟蹋的」、「我想訂便當，要不要去取再看看」、「司機在機場等了你們兩個小時聯絡不上，才發現被你封鎖，你也是做生意的，將心比心好嗎？」
