我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王柏傑（左）、謝欣穎分手後首度同框。（圖／記者吳翊緁攝影）

大S（徐熙媛）去年過年赴日本旅遊，不幸染上流感併發肺炎於東京醫院病逝，今（2）日是她逝世1周年忌日，稍早，除了徐家人和大S老公具俊曄現身金寶山為大S紀念雕像揭幕，大S的眾多演藝圈好友也都現身，包括已經分手的王柏傑、謝欣穎，兩人共撐一把傘。去年9月，謝欣穎出席活動，親口證實與交往4年多的王柏傑分手，坦言兩人已一、兩個月沒有聯絡，不過今天下午，王柏傑和謝欣穎連袂出現在金寶山悼念大S，兩人皆穿一身黑、戴墨鏡，共同撐著一把傘，前往大S雕像矗立處。大S紀念雕像將在今天下午進行揭幕儀式，稍早，《NOWNEWS今日新聞》記者直擊S媽、小S、大S老公具俊曄等徐家人已經抵達現場，現場有不少工作人員陪同家屬，而大S演藝圈星友陶晶瑩、羅志祥、賈永婕、彭小刀、吳佩慈、蔡康永、B2、楊丞琳、姜元來等人也都親自前往追悼。大S紀念雕像由具俊曄設計，他特地在雕像前設計9個排列成S形的蜿蜒台階，原因為他的姓氏「具」在韓文發音中同數字「9」，因此才刻意設計成9階，S形則代表大S，象徵夫妻倆綿延不斷的愛，而大S紀念雕像目前依然用粉色的布幔蓋住，今日天空下起大雨，現場除了搭起棚子，也準備多把雨傘。